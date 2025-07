NiziU・MIIHI「練習も頑張ったし、ダンスブレイクもあるし…」ライブBlu-ray“AWAKE”の見どころは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、NiziUのメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をお届け。7月17日(木)の放送では、RIKU、MIIHI、RIMAの3人が登場。リスナーからの質問にメンバーが答えました。RIKU:それでは、最初はMIIHIに答えていただきましょう! 鹿児島県18歳のリスナーからの質問です!「8月20日(水)にリリースされるライブBlu-ray『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』楽しみです! 見どころなどがあったら教えてほしいです!」MIIHI:見どころか…むずい……最初の3曲! かっこよかったから!!RIKU:なんならあそこが1番RIKUも楽しかったし。盛り上がるというか、アドレナリンみたいなん出るよね。MIIHI:練習も頑張ったし、ダンスブレイクもあるし、見応えもあるかなって!RIKU:なので、ぜひ観てもらえたらなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info