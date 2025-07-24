【速報】オールスターゲーム第2戦、両リーグのスタメン発表！　注目の先発…

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　日本野球機構（NPB）は24日、「マイナビオールスターゲーム2025」第2戦（横浜スタジアム）を開催。試合に先立ち、両リーグのスターティングメンバーを発表した。

 

　パシフィック・リーグの先発は、今季6勝を挙げている今井達也（西武）。3番は山川穂高（ソフトバンク）、4番には山本大斗（ロッテ）、5番には西川龍馬（オリックス）が入った。

 

 

　対するセントラル・リーグは、ファン投票で選出された村上頌樹（阪神）が先発マウンドに上がる。クリーンアップは3番・森下翔太（阪神）、4番・佐藤輝明（阪神）、5番・牧秀悟（DeNA）が名を連ねた。

先攻：セ・リーグ

1番（中）上林誠知（中日）

2番（二）吉川尚輝（巨人）

3番（右）森下翔太（阪神）

4番（三）佐藤輝明（阪神）

5番（指）牧秀悟（DeNA）

6番（一）佐野恵太（DeNA）

7番（左）サンドロ・ファビアン（広島）

8番（左）坂倉将吾（広島）

9番（遊）泉口友汰（巨人）

（投）村上頌樹（阪神）

 

 

後攻：パ・リーグ

1番（遊）宗山塁（楽天）

2番（三）清宮幸太郎（日本ハム）　　　　　　　　　　　　　　

3番（一）山川穂高（ソフトバンク）　

4番（指）山本大斗（ロッテ）

5番（中）西川龍馬（オリックス）

6番（左）柳町達（ソフトバンク）

7番（捕）寺地隆成（ロッテ）

8番（二）滝澤夏央（西武）

9番（右）万波中正（日本ハム）

（投）今井達也（西武）

 

 

【了】