【速報】オールスターゲーム第2戦、両リーグのスタメン発表！　注目の先発…

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日本野球機構（NPB）は24日、「マイナビオールスターゲーム2025」第2戦（横浜スタジアム）を開催。試合に先立ち、両リーグのスターティングメンバーを発表した。
パシフィック・リーグの先発は、今季6勝を挙げている今井達也（西武）。3番は山川穂高（ソフトバンク）、4番には山本大斗（ロッテ）、5番には西川龍馬（オリックス）が入った。
対するセントラル・リーグは、ファン投票で選出された村上頌樹（阪神）が先発マウンドに上がる。クリーンアップは3番・森下翔太（阪神）、4番・佐藤輝明（阪神）、5番・牧秀悟（DeNA）が名を連ねた。
先攻：セ・リーグ
1番（中）上林誠知（中日）
2番（二）吉川尚輝（巨人）
3番（右）森下翔太（阪神）
4番（三）佐藤輝明（阪神）
5番（指）牧秀悟（DeNA）
6番（一）佐野恵太（DeNA）
7番（左）サンドロ・ファビアン（広島）
8番（左）坂倉将吾（広島）
9番（遊）泉口友汰（巨人）
（投）村上頌樹（阪神）
後攻：パ・リーグ
1番（遊）宗山塁（楽天）
2番（三）清宮幸太郎（日本ハム）
3番（一）山川穂高（ソフトバンク）
4番（指）山本大斗（ロッテ）
5番（中）西川龍馬（オリックス）
6番（左）柳町達（ソフトバンク）
7番（捕）寺地隆成（ロッテ）
8番（二）滝澤夏央（西武）
9番（右）万波中正（日本ハム）
（投）今井達也（西武）
【了】