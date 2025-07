Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『もっと勉強頑張っちゃおうかな！』って思えるような1日になるといいな」アニバーサリーライブ参加予定のリスナーへのメッセージ

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。7月21日(月・祝)の放送では、ミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE~FJORD~」(7月26日(土)、27日(日)@神奈川県・山下ふ頭)に参加する生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介していきました。私は今、高校3年生の受験真っ只中です。大好きだった陸上部のマネージャーを引退し、今はもう勉強 勉強 勉強! の毎日です。そんな私の唯一の楽しみは7月26日、27日におこなわれる「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE~FJORD~」(※以下、FJORD)です! 私は26日に参戦するのですが、それがほんとに心の救いであり、拠り所です。私も受験勉強頑張るので、ミセス先生も無理せず頑張ってください!(17歳)大森:FJORDを楽しみにしてるんだ、嬉しいね!藤澤:受験勉強を頑張ってる最中ですから!若井:合間を縫って来てくれるんだ!大森:大丈夫なの? でも、せっかく来てくれるんだったら発散して、「もっと勉強頑張っちゃおうかな!」って思えるように、そんな1日になるといいなぁ!藤澤:(メッセージを送ってくれたリスナーは)福島から来てくれますから!若井:いや、嬉しい! 待ってるよ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info