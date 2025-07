NiziU・RIOは騎馬戦のメンバーに選抜されるタイプ!? ポジションは？「参戦したことある！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、NiziUのメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をお届け。7月16日(水)の放送では、RIKU、MAYA、RIOの3人が登場して「NiziU律俳句」の授業(放送)を実施。学校の課題や体育祭の思い出を振り返りました。RIO:カウボーイ? どういうこと?RIKU:こちらは、体育祭の「ローハイド」という競技で1位を取ったときの様子を表した作品みたいです。そもそもローハイドは騎馬戦をアレンジした種目で、3人で騎馬を組んで、先端にボールをつけたロープを鞭のように使い、的を倒すという競技だそうです。ロープを使ってやる競技やから、その様子をカウボーイにたとえて送ってくれたんですけども……ふたりは知ってた?MAYA:騎馬戦は知ってるけどなあ。RIO:騎馬戦、参戦したことある!MAYA:あれってけっこう選抜メンバーじゃない?RIO:(私って)選抜に選ばれてそうじゃない(笑)?RIKU:絶対、選ばれてるやろRIOは(笑)!MAYA:上?RIO:上!RIKU:体育祭、めっちゃやりたい! このあいだもみんなと喋ったけど、私は「台風の目」がしたい! 棒を持って、真ん中の人が引っ張って、一番端の人がめっちゃ走らなあかんねん。それで、その棒を並んでいるみんなが飛んでいかなあかんのよ。そこでもタイムロスとかしちゃうから、けっこう大変な競技。RIO:誰と競うん?RIKU:自己ベストをどんどん更新していくから、競うわけではない(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info