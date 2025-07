Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「そのときから大森と若井はつながってたんだ、っていうね」祖父と大森元貴との思い出を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。7月21日(月・祝)の放送では、ミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE~FJORD~」(7月26日(土)、27日(日)@神奈川県・山下ふ頭)に参加する生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介していきました。もうすぐ「FJORD」開幕ですね。私は母と2人で参戦します! 母子家庭でずっと働き詰めだった母もやっと子育てが終了し、自分のためだけの時間を持てるようになりミセスにハマりました。私と母は仲良くもないし、口を聞けば亀裂が入るような仲ですが(苦笑)、共通の趣味を持つことで、2人で遠出したり、一緒に時間を過ごすことが少し増えました。親孝行も照れ臭くてなかなかできませんが、ミセス先生のライブに連れて行くことが今の私にできる親孝行なので、これからも2人でライブに行きます! いつもいつもいつも、ありがとうございます!(29歳)大森:嬉しいなぁ!藤澤:そっかぁ。29歳!大森:同世代!若井:同世代だね、親子で来てくれるんだ~!大森:楽しんでもらえるように頑張ります!若井:親孝行でミセスを選んでくれるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいし、ありがたいね!大森:2人はしてますか? 親孝行。若井:できてればいいな、っていう感じですけどね~。大森:でも、頑張ってる姿を……こう……ね! 見せてるんじゃないでしょうかぁ……!藤澤:どちらさんですか(笑)?大森:若井さんはおじいちゃん子だったじゃないですか。やっぱり若井のおじいちゃんとのつながり方とか、近くで見ててすごかったな、と思って。藤澤:すごいよね、忘れられない!若井:たしかにね(笑)。藤澤:若井がおじいちゃんにうなぎをご馳走してたりとか。若井:そうそう! 一緒に食べたりしてね。大森:で、うちのおじいちゃんと若井のおじいちゃんが同じ写真に写ってたりとか。藤澤:すごいね、それ!若井:そうそう! すごいつながりじゃない? 考えると!藤澤:いいな~!若井:だから、そのときから大森と若井はつながってたんだ、っていうね。藤澤:すごいことだね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info