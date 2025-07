NiziU・RIKU「ブラボーすぎひん!? なんでそんな言葉が思いつくんですか？」12歳の表現力にメンバーが絶賛

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、NiziUのメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をお届け。7月16日(水)の放送では、RIKU、MAYA、RIOの3人が登場して「NiziU律俳句」の授業(放送)を実施。学校の課題や体育祭の思い出を振り返りました。RIO:「息切れで 上見上げれば」とありますけども、リスナーちゃんは水泳を習っているんですよ! 水泳の大会で壁にタッチしたあと、電光掲示板に映し出されているタイムを見て、自己ベストだったときの喜びを俳句にしてくれたようです!RIKU:素敵〜!MAYA:ドラマみたいじゃない?RIO:12歳の女の子が「息切れで 上見上げれば 日々の成果 天にも昇る思い」だよ。RIKU:ブラボーすぎひん!? なんでそんな言葉が思いつくんですか? ほんまに尊敬ですわ。それだけ水泳にストイックな方なんだろうなと伝わりました。RIO:カッコいい。これからも水泳を応援しています!RIKU:もっと自己ベストが伸びるといいなって思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info