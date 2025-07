「3年連続を目指す！」大谷翔平、4試合連続の第36号ホームラン！　日本人…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は22日(日本時間23日)本拠地ミネソタ・ツインズ戦に「2番・指名打者(DH)」でスタメン出場。前日まで3試合連続本塁打を記録していた大谷は9回、今季第36号2ラン本塁打を放ち、日本人メジャー初の4試合連続本塁打を記録した。米メディア『アスロン・スポーツ』のデイブ・エッティンガー記者が言及した。

大谷はこの日、第4打席まで空振り三振、見逃し三振、中堅フライ、二塁ゴロと快音が聞かれなかった。しかし、9回の第5打席にツインズのジョアン・デュラン投手から左中間スタンドへ405フィート(約123.4メートル)の第36号2ラン本塁打を放った。







ドジャースはツインズに7-10で敗れたものの、大谷は日本人メジャー初となる4試合連続本塁打を記録した。これにより大谷は、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのユジニオ・スアレス内野手と並んでナ・リーグの本塁打ランキングトップに並んでいる。



好調を維持する大谷について、エッティンガー氏は「彼は3年連続のMVP受賞を目指している。もし達成すれば、バリー・ボンズ氏に次ぐMLB史上2人目の3年連続MVP受賞者となる。ボンズ氏は2001年から2004年までサンフランシスコ・ジャイアンツの選手として4年連続でMVPを受賞した」と言及した。









【動画】大谷翔平、4試合連続の第36号2ランホームランがこれだ!

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani homers in 4 straight games for the first time in his career!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】