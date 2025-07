リアム、オアシス再結成ライブでコールドプレイとの「違い」を強調「誰とイチャつこうが関係ねえ」

オアシスのリアム・ギャラガーは、再結成ツアー『Live 25』のマンチェスター公演でこう語った。「カップルで来てるやつらはいるか? 心配すんな、俺たちはコールドプレイみたいな陰険なファッキンカメラなんか使ってねえから」。コールドプレイの”うっかり浮気発覚カメラ事件”を受けての発言だとすれば、ある意味で妥当な警告だ。

先週、コールドプレイのライブにおける「ジャンボトロン・ソング」セクションで、観客のカメラ映像がバイラルになった。カメラが捉えたのは、ぴったり寄り添っていたカップル。しかし彼らは、カメラに映るや否や、動揺した様子でスクリーンの視界から消え、「浮気中の現場だったのでは」との憶測が飛び交った。「浮気してたのか、それともただすごく恥ずかしがり屋だったのか」と、フロントマンのクリス・マーティンはステージ上で冗談交じりにコメントした。その後、映っていた人物は、テック企業AstronomerのCEOアンディ・バイロンと、最高人事責任者(CHRO)クリスティン・キャボットであることが判明した。

さる7月18日、Astronomer社は声明を発表し、「当社の取締役会は本件に関する正式な調査を開始しており、近日中にさらなる情報を共有する予定です」と述べ、該当する2名の社員を休職処分とした。もしこの件の判断がギャラガー兄弟に委ねられていたなら、すべてはうやむやのまま済まされていたかもしれない。「誰とイチャつこうが、ゾクゾクしようが、指つっこんでようが、俺たちには関係ねえ」と、リアム・ギャラガーはライブ中に語った。「マジで、俺らの知ったこっちゃねえんだよ」

7月19日、Astronomer社はバイロンが辞任したことを発表した。その後、例の浮気疑惑騒動以来、初めて行われたコールドプレイの公演で、クリス・マーティンは観客に対し、撮影される可能性があることをやんわりと念押しした。「観客のみなさんの何人かにご挨拶したいと思います」と、マーティンはキャンプ・ランドール・スタジアムの観客に語りかけた。「僕らのカメラを使って、何人かをスクリーンに映します。だから、まだメイクしてない人は今のうちにメイクしてね」

From Rolling Stone US.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

Philadelphia Phillies mascots reenact the ”Coldplay Kiss Cam”

pic.twitter.com/mMUKWsKaZe — Hater Report (@HaterReport_) July 19, 2025

Who did this? pic.twitter.com/EDKeaBj3iK — Dr. Clown, PhD (@DrClownPhD) July 18, 2025

Oh !!! now we have tutorial on how to tackle if youre in Coldplay cheating couple like situation at a concert. pic.twitter.com/RFGJ9MeCHb — Godman Chikna (@Madan_Chikna) July 18, 2025