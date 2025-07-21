［連載］SUPER FILM presents｜F1 Rd.09 Spain GP

「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。
30 May - 01 Jun 2025
Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuit length : 4.657 km / 66 Laps
Race distance : 307.236 km
Lap record : Oscar Piastri / 2025
バルセロナ、カタロニアサーキットで行われたスペインGPは期間中、終始太陽の強い光が降り注ぐ中で全てのセッションが行われた。
気温30℃、路面温度26℃というコンディションのもと、66周のレースは始まる。
1コーナーで多少の混乱は生じたもののほぼ全てのマシンがクリアに通過する。スタートを最も上手く決めたのは７番手スタートでフェラーリのシャルル・ルクレール。また僚友ルイス・ハミルトンも良いラインを掴みジョージ・ラッセルの前に。
メルセデスのもう一台、アンドレア・キミ・アントネッリは行き場を失い、これもまたルクレールの後塵を喫す。オープニングラップで順位を上げたフェラーリの2台はこの後も良いペースでそのポジションをキープする走りを見せる。フロントローはマクラーレンであったが、ランド・ノリスはレッドブルのマックス・フェルスタッペンに交わされファーストラップを迎える。ポールポジションのオスカー・ピアストリは危なげなく自分の場所を守り切ることに成功。
角田以外の全車はソフトタイヤでレースを始めたため、最初のピットストップは10周前後に行われた。またペースの上がらないハミルトンをルクレールが1コーナーでパス。13周目にはDRSを活かしノリスがフェルスタッペンを同じく1コーナーで攻め落とす。
フェルスタッペンのピットインを皮切りに、上位勢のタイヤ交換が始まる。フェルスタッペン以外の上位6名、すなわちマクラーレン、フェラーリ、メルセデス勢は全てミディアムタイヤへと交換。
中団グループでも1コーナーでのオーバーテイクが激しくなり、アントネッリ以降は徐々に差が広がり始める。25周目トップのフェルスタッペンはソフトタイヤだが、2位のピアストリとは5秒のアドバンテージしか持っていない。
2度目のタイヤ交換を終えたフェルスタッペンはその後快調にポジションを回復し36周目にはルクレールをパス、トップからおよそ6秒差の3位まで躍進する。
47周目以降にルクレール、ハミルトンを先陣に上位勢が2度目のピット。フェルスタッペンはミディアムからソフトへ3度目のタイヤ交換を行うも2位のノリスとは1秒以内の差で戦うことに。
残り11周を残し、アントネッリがターン10のエスケープでストップ、この処理にセーフティーカーが導入される。マクラーレンの２台とフェルスタッペンはこの間にピットストップを敢行。フェルスタッペンだけがチームの判断でハードをチョイスするという結果に。
60周目、グリーンフラッグ。フェルスタッペンはストレート侵入でスライドし1コーナーまでにルクレールに、そして1コーナーではラッセルと攻防を繰り広げる。両者はこの後も激しく迫り64周目には遂に接触。フェルスタッペンにはリザルトから10秒のペナルティが課されることとなる。
66周のレースをコントロールし続けたのは終始マクラーレンであった。3位にはルクレール、そして5位にはザウバーのニコ・ヒュルケンベルクが入賞した。
多くのことがあり過ぎたフェルスタッペンは10位という結果に。
Entry List
#1 Max Verstappen / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003
#4 Lando Norris / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance
#5 Gabriel Bortoleto / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12
#6 Isack Hadjar / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002
#10 Pierre Gasly / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25
#12 Andrea Kimi Antonelli / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance
#14 Fernando Alonso / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance
#16 Charles Leclerc / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12
#18 Lance Stroll / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance
#22 Yuki Tsunoda / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003
#23 Alex Albon / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance
#27 Nico Hulkenberg / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12
#30 Liam Lawson / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002
#31 Esteban Ocon / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12
#43 Franco Colapinto / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25
#44 Lewis Hamilton / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12
#55 Carlos Sainz / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance
#63 George Russell / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance
#81 Oscar Piastri / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance
#87 Oliver Bearman / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12
RACE
1. Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 66 Laps / 1:32'57.375 / 198.310 km/h
2. Lando Norris / McLaren-Mercedes / 66 Laps / 1:32'59.846 / 198.222 km/h
3. Charles Leclerc / Ferrari / 66 Laps / 1:33'07.830 / 197.939 km/h
4. George Russell / Mercedes / 66 Laps / 1:33'08.734 / 197.907 km/h
5. Nico Hülkenberg / Sauber-Ferrari / 66 Laps / 1:33'11.023 / 197.825 km/h
6. Lewis Hamilton / Ferrari / 66 Laps / 1:33'12.883 / 197.760 km/h
7. Isack Hadjar / RACING BULLS-Honda / 66 Laps / 1:33'13.397 / 197.742 km/h
8. Pierre Gasly / Alpine-Renault / 66 Laps / 1:33'15.257 / 197.676 km/h
9. Fernando Alonso / Aston Martin-Mercedes / 66 Laps / 1:33'18.939 / 197.546 km/h
10. Max Verstappen / Red Bull Racing-Redbull / 66 Laps / 1:33'19.201 / 197.537 km/h
11. Liam Lawson / RACING BULLS-Honda / 66 Laps / 1:33'22.907 / 197.406 km/h
12. Gabriel Bortoleto / Sauber-Ferrari / 66 Laps / 1:33'23.371 / 197.390 km/h
13. Yuki Tsunoda / Red Bull Racing-Redbull / 66 Laps / 1:33'26.197 / 197.290 km/h
14. Carlos Sainz / Williams-Mercedes / 66 Laps / 1:33'26.684 / 197.273 km/h
15. Franco Colapinto / Alpine-Renault / 66 Laps / 1:33'28.756 / 197.200 km/h
16. Esteban Ocon / Haas-Ferrari / 66 Laps / 1:33'29.572 / 210.568 km/h
17. Oliver Bearman / Haas-Ferrari / 66 Laps / 1:33'34.440 / 197.000 km/h
DNF. Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 53 Laps / 1:12'29.932 / 204.164 km/h
DNF. Alexander Albon / Williams-Mercedes / 27 Laps / 38'23.148 / 196.342 km/h
Fastest Lap
Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 61 Laps / 1'15.743 / 221.343 km/h
a Ryoma Kashiwagi film | 2025
RED KOMODO X | LEICA Apo-Summicron M50mm, Elmarit M90mm
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