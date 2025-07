NiziU・RIKU「韓国の人にめっちゃ言われる」韓国で必ず聞かれる質問にメンバーも共感!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。7月15日(火)の放送では、RIKU・NINA・MAKOの3人が登場。旅行で使える外国語のフレーズをみんなで勉強する一幕がありました。RIKU:夏のビッグイベントといえば旅行! ということで、今夜は語学の授業(放送)。私たちのグローバルな経験をもとに、外国語の便利フレーズをみなさんに授けていこうかなと思います。そして、ここのチームはかなり優秀なんじゃないかなと思うんですけど……。NINA:ありがとうございます(笑)。RIKU:NINAは英語、日本語、もちろん韓国語もできるトリリンガルじゃないですか? MAKOちゃんもトリリンガルじゃない? 日本語、韓国語、中国語の……。MAKO:いや、まだ“2.5トリリンガル”な感じ(笑)。RIKU:でもRIKUもトリリンガルやから! 日本語と韓国語と、関西弁!NINA:いやいや、そこちゃうやろ(笑)。RIKU:(台本にそう)書いてくださったので! 「RIKUは関西弁できます」って! 今日はトリリンガル同士で、いろいろな外国語を伝授していければと思います! ということでまずは……「話しかけるときにいい印象を与えられる最初の一言」。日本語で言うと「すみません」みたいな感じのニュアンス。自分が困ってて、なんか助けてほしいときとか「すみません」って、声かけるときに便利なフレーズがあったらなっていうので、みんなに教えてもらえたらなと思います!NINA:私2個あるんですけど、定番は「Excuse me?(エクスキューズミー)」かなと思うんだけど、ちょっと優しめな感じでいきたいんだったら、「I’m sorry?(アイムソーリー)」って言えば優しい雰囲気が伝わるかなと思います!RIKU:そうなんや。NINA:「Sorry?(ソーリー)」 だけでも全然いけます。だから、「Sorry」だけ知っててもいろいろ使えちゃいます。RIKU:じゃあ、MAKOちゃんは?MAKO:「不好意思 可以打扰一下吗(ブハオイス クィダロイシャマ)」なんだけど。「不好意思(ブハオイス)」っていうのが、「ちょっとすみません」って感じ。「可以打扰一下吗(クィダロイシャマ)」が「ちょっとお時間いいですか」みたいな感じだから、このワンフレーズ覚えとったら多分いけると思う!RIKU:じゃあ私、韓国語やったら「밥 먹었어?(パン モゴッソ?)」。NINA:何言ってんの? 絶対違うやろ(笑)。MAKO:初対面から(笑)?RIKU:ほんまに韓国のみなさんは、もちろん、「안녕하세요(アニョハセヨ)」とか、「안녕(アンニョン)」とかも言うんですけど、「밥 먹었어?(パン モゴッソ?)」ってめっちゃ聞かれるんです!「밥 먹었어?(パンモゴッソ?)』が「ご飯食べた?」っていう意味なんですけど、めっちゃ言われるよな?MAKO:絶対言われる(笑)。NINA:じゃあ知らない人に、「안녕하세요, 밥 먹었어?(アニョハセヨ,パン ゴモッソ?)」って言ってもいいの(笑)?MAKO:初対面は難しいかもね(笑)。NINA:でも韓国人の方もびっくりするんじゃない?RIKU:話しかけるときに良い印象を与えられるのも最初の一言やで?MAKO:それか、「혹시(ホクシー)」入れたら?RIKU:「もしかして」みたいな?MAKO:話しかけるときはそうだけど、良い印象を与えたいときは、「밥 먹었어?(パン モゴッソ?)」。RIKU:じゃあもう1個いこう。「お別れのときに使えるバイバイ以外のかっこいいフレーズ」。話した後に「じゃあね」とか「バイバイ」とかじゃなくて、ちょっと気の利いた一言でお別れができるようなフレーズ。日本語で言うなら、「お気をつけて」とか「またね」「会いましょう」とかあるやん? それを紹介してもらえたらなと思います! NINAからいきましょう。NINA:私は「Take care(テイクケア)」がいいと思って。すごく大人の余裕を感じるフレーズなんですけど、お父さんとかお母さんがめっちゃ使ってたイメージ。RIKU:どういう意味なの?NINA:「気をつけて帰ってください」とか「元気でいてください」みたいな余裕を感じられるような挨拶だから、20歳になってかましたい私なので、「Take care(テイクケア).」を使いたい(笑)。MAKO:いいじゃん、Take care〜。RIKU:Take care。NINA:あ、めちゃくちゃいいじゃん発音(笑)。RIKU:ありがとうございます(笑)。NINA先生からお褒めの言葉をいただきました! では、MAKOちゃんお願いします!MAKO:「慢走(マンゾワー)」。直訳で言ったら、「ゆっくり歩いてくださいね」で、ニュアンス的には「お気をつけて」なんだけど、それにRIKUが好きな「拜拜(バッバイ)」も付けて(笑)。RIKU:私大好き!NINA:かわいいよね。RIKU:私たち香港に行ったんですけど、そのときにも香港のみなさんが「拜拜(バッバイ)!」って言うから、そしてルームサービスしたときにも、「拜拜(バッバイ)!」って言われたから私も「拜拜(バッバイ)!」って返した(笑)。NINA:それからずっと1人香港に染まって「拜拜(バッバイ)」言ってました(笑)。RIKU:これめっちゃ使えると思う。私は韓国語だと「조심히 들어가세요(チョシミトゥロガセヨ)」って言いますね。「お気をつけて帰ってください」みたいな意味かなって思います。ということでみなさん、今日のフレーズを覚えて、海外の方ともたくさんコミュニケーションとってみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info