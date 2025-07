Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「すごいパワーを持っている」「自分でも“すごい楽曲たちだな”って感じられる」メジャーデビュー10周年記念ベストアルバムを語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。7月14日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメジャーデビュー10周年を記念したアニバーサリーベストアルバム『10』の感想についてのメッセージを紹介していきました。ベストアルバム『10』のリリースおめでとうございます! 私は普段、サブスクで曲を聴いているので今回のアルバムが人生で初めて買ったCDになります。実は、これまでCDを触ったことがなく、(ミセスが企画したCDを手に取ること、聴くことの楽しさ・魅力を提案するキャンペーン)「CD聴こうよ。」のCMを参考に、ケースから無理に取ろうとせずに、ちゃんと優しく取って聴いています。CMの“広心(ひろこ)ちゃん”(※若井がCMでナレーションを担当したキャラクターの名前)のナレーションも最高です(笑)。ミセス先生のCDプレーヤーを使ってCDを聴いているのですが、サブスクとは音質が違っていて、こんなにもきれいな音でより、鮮明に聴こえるのかとびっくりしました。歌詞カードも見ながら曲を聴くのも初めての経験なので、改めて歌詞を読み返して曲の意味をもっと考えるようになりました。CDってすごく良いですね! こんな機会を作ってくださりありがとうございます!(16歳)大森:こちらこそ、ありがとうございます!広心(若井):ありがとぉ! ありがとぉ!!大森:広心さん、CMもお忙しい中(出てくださってありがとうございます)!広心(若井):いやもう、ぜんぜん! ぜんぜん! 嬉しかったですー!大森・藤澤:(笑)。広心(若井):いつも聴かせていただいていて~!大森:本当に大御所というか、レジェンド声優の大谷育江さんと宮野真守さんが先に解禁されて、スポットCMのナレーションをしていただいてるんですよ! そんななかで「じゃあ3人目は誰なんだ!?」っていう風に話題になってましたけど……お前かよ、っていう。広心(若井)・藤澤:(笑)。大森:あれ、実は何回か録って、僕がディレクションしたんですけど。広心(若井):大森さんがディレクションしてくださったんです!大森:だんだん回を重ねるごとに上手になっていっちゃうっていうのがありまして(笑)。ちゃんとワンテイク目を基軸にやってますので。広心(若井):やってますっ! ハイッ!大森:ということで、今日の授業どうでしたか? 『10』を振り返って……でもなんか、“振り返る”って言ってもまだ出たばっかりだし、まだまだより多くの方に届いてほしいので。広心(若井):ほやほやですから!大森:ねぇ。僕らはまだ客観的に振り返れるだけの時間が経ってない気がしますけど。やっと(2015年リリースのミニアルバム)『Variety』を振り返れるようになったぐらいだもんね!藤澤:あぁ、そうだね。大森:どうでしたか、今日!広心(若井):うぇっ?大森:いや、若井でいいんだよ(笑)。藤澤:(笑)。若井:いやー、みんな『10』のCDもゲットしてくれてたり、ちゃんといろんな形で届いてるのが、めちゃくちゃ嬉しいな、って。藤澤:『10』に入ってる楽曲は、どの曲もすごいパワーを持っているな、ってあらためて(思う)。メンバーみんなで『10』をリリースするにあたって一緒に聴いたけどさ。大森:毎回ね。藤澤:すごい楽曲たちだな、って自分でも感じられるものになってます!大森:ほんとよ! これをベスト盤と呼ばず、なんて呼ぶんだ、って話ですからね!藤澤:元貴も言ってましたけど、ぜひたくさんの方々に聴いてほしいですし。大森:はい! 配ってください!藤澤:CDも手にとって、歌詞カードやジャケットも楽しんでほしいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info