NiziU・MAYUKA「あんまり感情が出えへんタイプだから…」 声優オファーを受けたときの第一声は「どうしよう!?」だった？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。7月14日(月)の放送では、RIKU・MAYUKA・AYAKAの3人が登場。この1ヵ月に起こった心が“踊った”出来事を振り返りました。RIKU:MAYUKAが声優に初挑戦しました! 漫画「僕だけが知ってるんだぜ」(講談社)のプロモーションビデオにヒロイン・小裏(おうら)さん役として出演しました。声優初挑戦だったと思うんですけど、どうでした?MAYUKA:最初お話をいただいたときは、メンバーのなかでもあまり感情が出えへんタイプやから、「どうしよう!?」と思って……。棒読みになっちゃったりとか、それはすごく心配して緊張してたんやけど、いざやってみたら、スタッフさんがすごい盛り上げてくださったりとか、「めっちゃ良かったよ!」って褒めてくださりながらやったから楽しかったですし、すごくやりやすかったし、新しい挑戦をできたから、WithU(※NiziUのファンクラブ名であり、ファンの総称)のみなさんも見てくださったら嬉しいなと思います!RIKU:AYAKAも見た?AYAKA:見た! すごく新鮮で良かった。新しい一面が見られて。RIKU:「ダハハ!」って笑う小裏さんとMAYUKAのイメージがぴったりって書き込みもたくさんあったみたい。AYAKA:しかも名前も似てない? (名字が)小合(おごう)だし!MAYUKA:確かに。すごくかわいいんだよ、小裏さん。漫画も全部読ませていただいたんやけど、すごいストーリーもよくて、登場人物全員かわいいなと思いながら読んでて、そんなキャラクターを担当させていただけて幸せでした。RIKU:でも見た目とか、ちょっと若干クールな感じが似てない? 似てるからぴったりだと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info