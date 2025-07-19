TBS系大型音楽特番『音楽の日2025』がきょう19日(14:00～21:56)に8時間にわたって生放送される。本記事ではタイムテーブルを紹介する。
今年の『音楽の日』番組テーマは「ココロ」。音楽で心がときめき、心が震え、心が躍り、心がひとつになる瞬間を届けたい。そんな熱い想いを持ったアーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。総合司会は安住紳一郎アナウンサーと江藤愛アナウンサーが務める。
『音楽の日2025』タイムテーブル
■14時台
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
岡本真夜「TOMORROW」
KID PHENOMENON「ONE DAY」
郷ひろみ「2億4千万の瞳 ～エキゾチック・ジャパン～」「最強無敵のDong Dong Dong!」
THE JET BOY BANGERZ「PARTY IN HERE」
s**t kingz「Oh s**t!! feat. SKY-HI」
島津亜矢「時代」
超特急「メタルなかよし」
中西保志「最後の雨」
MAX「TORA TORA TORA」
ME:I「MUSE」
nobodyknows+「ココロオドル」
BOYNEXTDOOR「今日だけI LOVE YOU (Japanese Ver.)」
LIL LEAGUE「刺激最優先」
(※50音順)
■15時台
【ココロ燃やす4大合唱】
Aqua Timez「虹」
INI「Party Goes On」
Crystal Kay「恋におちたら」
JO1「BE CLASSIC」
SUPER BEAVER「アイラヴユー」
SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」
SKY-HI「At The Last」
DA PUMP「U.S.A.」
乃木坂46「おひとりさま天国」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
M!LK「イイじゃん」
Little Glee Monster「For Decades」
(※50音順)
■16時台
【ココロ燃やす4大合唱】
GRe4N BOYZ×NEWS「U R not alone」
IMP.「CRUISIN'」
XG「IS THIS LOVE」
&TEAM「青嵐(Aoarashi)」
キタニタツヤ「青のすみか」
倉木麻衣「Feel fine!」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき宣伝部「超最強」
BE:FIRST「Sailing」
MAZZEL「Seaside Story」
三浦大知「Blizzard」
RIP SLYME「楽園ベイベー」
Little Black Dress「君は1000％」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE -Japanese ver.-」
(※50音順)
■17時台
【ココロ燃やす4大合唱】
SG「僕らまた」
ILLIT「Almond Chocolate」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「AAO」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
コレサワ「元彼女のみなさまへ」
櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」
三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
Superfly「僕のこと」
HANA「ROSE」
FRUITS ZIPPER「かがみ」
(※50音順)
■18時台
【ココロ燃やす4大合唱】
WEST.「アンジョーヤリーナ」
【ココロ燃やすお祭りソング】
Da-iCE「Tasty Beating Sound」
【SP企画「ココロの歌プロジェクト」】
HIDE(GRe4N BOYZ)が『音楽の日』のために作詞・作曲
MIGOPPER!(ミゴッパー)「ウタウタイ」
ISSA(DA PUMP)、郷ひろみ、藤本美貴(モーニング娘。OG)、FRUITS ZIPPER、M!LK
(※アーティスト名50音順)
ILLIT「Magnetic」
King & Prince「HEART」「シンデレラガール」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
SixTONES「GONG」「BOYZ」
timelesz「Rock this Party」
NEWS「チャンカパーナ」
乃木坂46「ガールズルール」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「ダーリン」
Little Glee Monster「好きだ。」
(※50音順)
■19時台
Da-iCE「スターマイン」
日向坂46「ドレミソラシド」
WEST.「ええじゃないか」
AKB48「Oh my pumpkin!」「ポニーテールとシュシュ」
Number_i「GOAT」「INZM」「GOD_i」
(※50音順)
【東京ディズニーリゾート スペシャルパフォーマンス】
ME:I×IS:SUE「ジャンボリミッキー！」
HANA(CHIKA・KOHARU・JISOO) ディズニー映画『モアナと伝説の海』より「どこまでも ～How Far I'll Go～」
中島健人・昆夏美 ディズニー映画『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」
石丸幹二×新妻聖子×宮野真守×昆夏美×小林唯 東京ディズニーシーで長年愛される楽曲「コンパス・オブ・ユア・ハート」
Little Glee Monster ディズニー映画『アナと雪の女王』より「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」
新妻聖子×清水美依紗 ディズニー映画『アナと雪の女王』より「生まれてはじめて」
大森元貴(Mrs. GREEN APPLE) ディズニー映画『ピノキオ』より「星に願いを」
Mrs. GREEN APPLE 東京ディズニーリゾート夏のスペシャルイベントを彩る最新曲「Carrying Happiness」
(※順不同)
■20時台
WEST.「怪獣の花唄」
Crystal Kay「何度でも」
こっちのけんと「さよならエレジー」
島津亜矢「幾億光年」
増田貴久(NEWS)「瞳をとじて」
森山直太朗「生きとし生ける物へ」
(※50音順)
■20時～21時台
【ダンス企画！総勢95名が魅せる！“DREAM DANCE”】
LDHグループ選抜チーム：中務裕太・小森隼(GENERATIONS)、陣・山本彰吾(THE RAMPAGE)、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI(THE JET BOY BANGERZ)
坂道グループ選抜チーム：金川紗耶・小川彩(乃木坂46)、村井優・村山美羽(櫻坂46)、高橋未来虹・清水理央(日向坂46)
s**t kingz選抜チーム：YUUKI(IS:SUE)、NAOKO(HANA)、かれん(Little Glee Monster)、武知海青(THE RAMPAGE)、RYUHEI(BE:FIRST)、マサヒロ(超特急)
スターダスト選抜チーム：ユーキ・マサヒロ・アロハ(超特急)、志村玲於(SUPER★DRAGON)、EIKU・HAYATO(ONE N' ONLY)、長野凌大(原因は自分にある。)、FUMIYA(BUDDiiS)、山本龍人(ICEx)、森田璃空(Lienel)
STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム：神山智洋(WEST.)、末澤誠也・草間リチャード敬太(Aぇ! group)、永岡蓮王・井上一太(AmBitious)
HYBE選抜チーム：FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO(&TEAM)、京助・礼央(aoen)
BMSG選抜チーム：SOTA・SHUNTO・RYUHEI(BE:FIRST)、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO(MAZZEL)、Aile The Shota
ライジングプロダクション選抜チーム：MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH(DA PUMP)、Lead、小池成(プラチナボーイズ)
LAPONE選抜チーム：LAPONE ENTERTAINMENT＝川尻蓮・豆原一成(JO1)、木村柾哉・西洸人(INI)、田中笑太郎・谷口太一(DXTEEN) LAPONE GIRLS＝AYANE・SUZU(ME:I)、RINO・YUUKI(IS:SUE)
ハーフタイムショー
ダンスバトル：中務裕太・TAKUMI(LDHグループ選抜チーム)、アロハ(スターダスト選抜チーム)、NICHOLAS(HYBE選抜チーム)、RAN・SEITO(BMSG選抜チーム)、TOMO(ライジングプロダクション選抜チーム)
次世代ダンスパフォーマンス：SEIYA・SHOW(BUDDiiS)、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛(ICEx)、芳賀柊斗・高桑真之(Lienel)、KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL(BMSG TRAINEE)
■21時台
【ココロひびけ。Snow Man『音楽の日』5曲メドレー】
Snow Man「D.D.」「HELLO HELLO」「ナミダの海を越えて行け」「Dangerholic」「ブラザービート」
(※順不同)
※歌唱時間は目安。生放送につき 放送内容などが変更になる場合がある
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