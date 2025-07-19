TBS系大型音楽特番『音楽の日2025』がきょう19日(14:00～21:56)に8時間にわたって生放送される。本記事ではタイムテーブルを紹介する。

今年の『音楽の日』番組テーマは「ココロ」。音楽で心がときめき、心が震え、心が躍り、心がひとつになる瞬間を届けたい。そんな熱い想いを持ったアーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。総合司会は安住紳一郎アナウンサーと江藤愛アナウンサーが務める。

『音楽の日2025』タイムテーブル

■14時台

Aぇ! group「《A》BEGINNING」

岡本真夜「TOMORROW」

KID PHENOMENON「ONE DAY」

郷ひろみ「2億4千万の瞳 ～エキゾチック・ジャパン～」「最強無敵のDong Dong Dong!」

THE JET BOY BANGERZ「PARTY IN HERE」

s**t kingz「Oh s**t!! feat. SKY-HI」

島津亜矢「時代」

超特急「メタルなかよし」

中西保志「最後の雨」

MAX「TORA TORA TORA」

ME:I「MUSE」

nobodyknows+「ココロオドル」

BOYNEXTDOOR「今日だけI LOVE YOU (Japanese Ver.)」

LIL LEAGUE「刺激最優先」

(※50音順)

■15時台

【ココロ燃やす4大合唱】

Aqua Timez「虹」

INI「Party Goes On」

Crystal Kay「恋におちたら」

JO1「BE CLASSIC」

SUPER BEAVER「アイラヴユー」

SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」

SKY-HI「At The Last」

DA PUMP「U.S.A.」

乃木坂46「おひとりさま天国」

HIPPY「君に捧げる応援歌」

M!LK「イイじゃん」

Little Glee Monster「For Decades」

(※50音順)

■16時台

【ココロ燃やす4大合唱】

GRe4N BOYZ×NEWS「U R not alone」

IMP.「CRUISIN'」

XG「IS THIS LOVE」

&TEAM「青嵐(Aoarashi)」

キタニタツヤ「青のすみか」

倉木麻衣「Feel fine!」

こっちのけんと「はいよろこんで」

超ときめき宣伝部「超最強」

BE:FIRST「Sailing」

MAZZEL「Seaside Story」

三浦大知「Blizzard」

RIP SLYME「楽園ベイベー」

Little Black Dress「君は1000％」

LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE -Japanese ver.-」

(※50音順)

■17時台

【ココロ燃やす4大合唱】

SG「僕らまた」

ILLIT「Almond Chocolate」

Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「AAO」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

コレサワ「元彼女のみなさまへ」

櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」

三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」

Superfly「僕のこと」

HANA「ROSE」

FRUITS ZIPPER「かがみ」

(※50音順)

■18時台

【ココロ燃やす4大合唱】

WEST.「アンジョーヤリーナ」

【ココロ燃やすお祭りソング】

Da-iCE「Tasty Beating Sound」

【SP企画「ココロの歌プロジェクト」】

HIDE(GRe4N BOYZ)が『音楽の日』のために作詞・作曲

MIGOPPER!(ミゴッパー)「ウタウタイ」

ISSA(DA PUMP)、郷ひろみ、藤本美貴(モーニング娘。OG)、FRUITS ZIPPER、M!LK

(※アーティスト名50音順)

ILLIT「Magnetic」

King & Prince「HEART」「シンデレラガール」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

SixTONES「GONG」「BOYZ」

timelesz「Rock this Party」

NEWS「チャンカパーナ」

乃木坂46「ガールズルール」

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「ダーリン」

Little Glee Monster「好きだ。」

(※50音順)

■19時台

Da-iCE「スターマイン」

日向坂46「ドレミソラシド」

WEST.「ええじゃないか」

AKB48「Oh my pumpkin!」「ポニーテールとシュシュ」

Number_i「GOAT」「INZM」「GOD_i」

(※50音順)

【東京ディズニーリゾート スペシャルパフォーマンス】

ME:I×IS:SUE「ジャンボリミッキー！」

HANA(CHIKA・KOHARU・JISOO) ディズニー映画『モアナと伝説の海』より「どこまでも ～How Far I'll Go～」

中島健人・昆夏美 ディズニー映画『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」

石丸幹二×新妻聖子×宮野真守×昆夏美×小林唯 東京ディズニーシーで長年愛される楽曲「コンパス・オブ・ユア・ハート」

Little Glee Monster ディズニー映画『アナと雪の女王』より「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」

新妻聖子×清水美依紗 ディズニー映画『アナと雪の女王』より「生まれてはじめて」

大森元貴(Mrs. GREEN APPLE) ディズニー映画『ピノキオ』より「星に願いを」

Mrs. GREEN APPLE 東京ディズニーリゾート夏のスペシャルイベントを彩る最新曲「Carrying Happiness」

(※順不同)

■20時台

WEST.「怪獣の花唄」

Crystal Kay「何度でも」

こっちのけんと「さよならエレジー」

島津亜矢「幾億光年」

増田貴久(NEWS)「瞳をとじて」

森山直太朗「生きとし生ける物へ」

(※50音順)

■20時～21時台

【ダンス企画！総勢95名が魅せる！“DREAM DANCE”】

LDHグループ選抜チーム：中務裕太・小森隼(GENERATIONS)、陣・山本彰吾(THE RAMPAGE)、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI(THE JET BOY BANGERZ)

坂道グループ選抜チーム：金川紗耶・小川彩(乃木坂46)、村井優・村山美羽(櫻坂46)、高橋未来虹・清水理央(日向坂46)

s**t kingz選抜チーム：YUUKI(IS:SUE)、NAOKO(HANA)、かれん(Little Glee Monster)、武知海青(THE RAMPAGE)、RYUHEI(BE:FIRST)、マサヒロ(超特急)

スターダスト選抜チーム：ユーキ・マサヒロ・アロハ(超特急)、志村玲於(SUPER★DRAGON)、EIKU・HAYATO(ONE N' ONLY)、長野凌大(原因は自分にある。)、FUMIYA(BUDDiiS)、山本龍人(ICEx)、森田璃空(Lienel)

STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム：神山智洋(WEST.)、末澤誠也・草間リチャード敬太(Aぇ! group)、永岡蓮王・井上一太(AmBitious)

HYBE選抜チーム：FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO(&TEAM)、京助・礼央(aoen)

BMSG選抜チーム：SOTA・SHUNTO・RYUHEI(BE:FIRST)、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO(MAZZEL)、Aile The Shota

ライジングプロダクション選抜チーム：MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH(DA PUMP)、Lead、小池成(プラチナボーイズ)

LAPONE選抜チーム：LAPONE ENTERTAINMENT＝川尻蓮・豆原一成(JO1)、木村柾哉・西洸人(INI)、田中笑太郎・谷口太一(DXTEEN) LAPONE GIRLS＝AYANE・SUZU(ME:I)、RINO・YUUKI(IS:SUE)

ハーフタイムショー

ダンスバトル：中務裕太・TAKUMI(LDHグループ選抜チーム)、アロハ(スターダスト選抜チーム)、NICHOLAS(HYBE選抜チーム)、RAN・SEITO(BMSG選抜チーム)、TOMO(ライジングプロダクション選抜チーム)

次世代ダンスパフォーマンス：SEIYA・SHOW(BUDDiiS)、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛(ICEx)、芳賀柊斗・高桑真之(Lienel)、KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL(BMSG TRAINEE)

■21時台

【ココロひびけ。Snow Man『音楽の日』5曲メドレー】

Snow Man「D.D.」「HELLO HELLO」「ナミダの海を越えて行け」「Dangerholic」「ブラザービート」

(※順不同)

※歌唱時間は目安。生放送につき 放送内容などが変更になる場合がある

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