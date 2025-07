NiziU・AYAKA「大人っぽく、そして健康に幸せに生きていきたい」22歳の抱負を語る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。7月14日(月)の放送では、RIKU・MAYUKA・AYAKAの3人が登場。この1ヵ月に起こった心が“踊った”出来事を振り返りました。RIKU:先月6月20日に、AYAKAが22歳の誕生日を迎えました!AYAKA:ありがとう~!RIKU:(番組内でハッピーバースデーの)BGMも流れていますけども(笑)。AYAKA:ほんま嬉しいわ(笑)。RIKU:誕生日当日は、私たち香港に行ってたんですよ。だから、香港でお祝いするという前代未聞のお祝いでしたね。どうでした?AYAKA:香港って、時差が日本より1時間遅くて。日本時間で祝うか、香港時間で祝うかっていう話になって(笑)。でも、全然どっちでも嬉しかったので。2回祝ってもらえた気分で幸せでしたね。RIKU:1時間越しにもう1回「お誕生日おめでとう!」をさせてもらったから。恒例の誕生日コンテンツではYUIさんの「CHE.R.RY」をカバーして、YouTubeには制作の裏側も公開されてたと思うんですけど、MAYUKAはどうでした?MAYUKA:かわいかった~。AYAKAの雰囲気や声質にもめっちゃ合ってたし、衣装があまり着いひん感じだから、めっちゃかわいかった! (動画の)裏側で、(飛ぶシーンで)髪の毛を糸で引っ張ってたじゃん? 「どうやって撮ってんねやろ?」って思ってて。いちWithU(※NiziUのファンクラブ名であり、ファンの総称)として見てた。RIKU:声が曲と合っていたので、「めっちゃ良い!」と思って。映像もかわいかったから、WithUも喜んでくれているんではないかなって。RIMAもずっと見てるって言ってたやん?AYAKA:言ってくれてる、嬉しいわ(笑)。RIKU:メンバーもすごく喜んで見てましたね。じゃあ改めて、22歳どんな1年にしたいか抱負をお願いします。AYAKA:そうですね。22歳らしく大人っぽく、そして健康に幸せに生きていきたいなって思います。RIKU:いいですね、ほんまに健康大事なので。AYAKA:でも22歳なんですけど、「CHE.R.RY」(※自身の誕生日である6月20日に、YUIさんの名曲「CHE.R.RY」のカバー映像を公開)けっこうかわいすぎちゃったかなって思って。RIKU:いやいや! 今しかできないよ?AYAKA:本当に?RIKU:ピチピチの時代にやっといたほうがいい!AYAKA:そうだね。MAYUKA:かわいいもんね~。AYAKA:ピチピチでいきたいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info