Mrs. GREEN APPLE大森元貴「10年の歩みを感じるものになりました」メジャーデビュー10周年記念ベストアルバムを語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。7月14日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメジャーデビュー10周年を記念したアニバーサリーベストアルバム『10』の感想についてのメッセージを紹介していきました。メジャーデビュー10周年、本当におめでとうございます! ベストアルバム『10』がリリースされ、ボーナストラックに、まさかの「道徳と皿 ~2025 ver.~」が収録されていてびっくりしました!(2015年リリースのミニアルバム)『Variety』では、「道徳と皿」の最後の歌詞「さぁ はじめてみて」が終わったら一周まわって、メジャーデビュー曲「StaRt」に戻るようになっているとお話しされていたインタビュー記事を拝見したことがあるのですが、今回『10』のダウンロードアルバムでも「道徳と皿」の後にフェーズ2開幕の曲「ニュー・マイ・ノーマル」に戻っていくことに感動しました。これには『Variety』と同じ意図が含まれているのでしょうか? そして、「道徳と皿」をボーナストラックに選んだ理由があれば教えていただきたいです。CDもたくさん聴きます~!(19歳)大森:ありがとうございます!藤澤:ありがとう!大森:フィジカルでもそうですし、ストリーミングでもそうですし、DVDもブルーレイも1位を獲得するというのはオリコン史上初(※)だったということで……。(※)7月7日付のオリコンデイリーチャートで「Mrs. GREEN APPLE on "Harmony"」がBlu-ray/DVDともにランキング1位、2024年リリースのシングル「ライラック」がストリーミングランキング1位、『10』がアルバムランキング1位というオリコン史上初の4冠を達成藤澤:いやー、ありがたい!大森:嬉しいです! ありがとうございます。ダウンロードのほうのボーナストラックに「道徳と皿」が入っていまして。インタビュー……これ、どこから引っ張ってきたんだろう?若井:デビュー当時のインタビューっていうことだよね!大森:言ってた! 選んだ理由は……「道徳と皿」を作ったときって『Variety』を締めようと、ちゃんと当て込みで書いた楽曲で。そのときの気持ちとか考えると、今もっと全然違うものになるのかも、と思って。"今、録ってみたいな"っていう率直な純粋な気持ちで始まった感じだね。"技術的には上手くなってるけど、何か失ったものはあるのかな?"とかさ!逆に"すごく良くなってるところはどこなんだろう?"っていうのを、ちょっとワクワクしながら録ったけど。でもやっぱり、すごいかっこいいなと思うし。10年の歩みを感じるものになりましたね!