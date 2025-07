Aile The Shota、6000人動員のワンマンよりライブ映像プレミアリレー公開

Aile The Shotaが、現在BMSGが運営するファンプラットフォーム”B with U”のAile The Shota fanclub内で視聴チケットを販売中の「Oneman Live ”REAL POP”」より、「Eternity」「AURORA TOKIO」のライブ映像を7月19日正午より、YouTubeでプレミアリレー公開することを発表した。

SKY-HIが主宰する「BMSG」から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、「ARABAKI ROCK FEST.」、「VIVA LA ROCK」、「Lucky Fes」などの大型音楽フェスにも多数出演し、今年3月16日に東京ガーデンシアターに6,000人を動員した「Oneman Live ”REAL POP”」を成功させ、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに注目を集めているシンガーソングライター・Aile The Shota。

昨年リリースされた1stアルバム『REAL POP』に収録されている「Eternity」は、Aile The Shotaが手掛けるダンスアーティストクルー「ODORI」と共に披露したエモーショナルな楽曲となっており、「AURORA TOKIO」は本楽曲を手掛けるShin Sakiura、SoulflexからSax・KenTがスペシャルゲストとして参加したスケール感のあるバンド演奏が目を引く楽曲となっている。

「Oneman Live ”REAL POP”」完全版の模様は、8月1日までAile The Shota fanclubで視聴が可能となっている。

<配信情報>

「Aile The Shota Oneman Live "REAL POP" (2025.03.16)」配信内容

1. ライブ本編 (Full ver.)

2. Making of Oneman Live "REAL POP"

【販売締切】

2025年8月1日(金)まで

※Aile The Shota fanclub限定販売になります。ファンクラブにご入会されていない方は、下記よりご入会の上、ご購入ください。

Aile The Shota fanclub新規入会はこちら https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members

【配信期間】2025年8月1日(金)まで

【視聴チケット料金】3,000円(税込)

【決済手段】クレジットカード/ コンビニ決済(ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、セイコーマート)

【視聴デバイス】スマートフォン / タブレット(Google Chrome / Safari)パソコン(Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge / Safari)※B with U(Web版)をインターネット接続可能なテレビでご利用いただくことも可能ですが、動作保証はいたしかねます。

【配信先】BMSG ファンコミュニティアプリ"B with U" Aile The Shota fanclub

その他詳細 https://ailetheshota.tokyo/topic/onemanlive-realpop-ppv/

HP:https://ailetheshota.tokyo/