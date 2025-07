JO1の最新曲、米Instagram楽曲チャートTOP10にランクインする快挙達成

JO1の最新楽曲「BE CLASSIC」が、米国のInstagram楽曲チャートTOP10にランクインする快挙を達成した。

全米トレンドで急上昇中のチャートでは、サプライズリリースで話題沸騰中のジャスティン・ビーバーの最新曲「DAISIES」や、3年ぶりのカムバックで世界中を熱狂させるBLACKPINK「JUMP」といった世界的アーティストと並び、JO1「BE CLASSIC」がランキングでは最高第6位にランクインとなっている。

[????] Blazing Through U.S. Trends!

JO1 "BE CLASSIC" Soars into Instagrams Top 10!

"BE CLASSIC" has stormed into the U.S. Instagram trending audio Top 10 Chart!

JO1「BE CLASSIC」が

アメリカ・インスタトレンドオーディオ(音楽)6位に急上昇!https://t.co/IIuOqRCpD2

Official HP:https://jo1.jp/