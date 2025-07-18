羊文学、『Feel/mild days』シングルCD発売決定

羊文学が、最新シングル『Feel/mild days』のCDを8月27日（水）に発売することを発表した。
今作はTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』のオープニングテーマ/エンディングテーマのダブルタイアップ。キャラクターデザインをつとめる二反田こなによる主人公モニカが繊細なタッチで描かれた描きおろしイラストのアートワークも公開となった。商品の予約受付も開始となっている。
また、9月15日の大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコク、東京（日本武道館2days）を回る全8都市9公演の過去最大規模のアジアツアー「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ （Right now, right here.）"」を開催。ツアーファイナル日本武道館2daysのチケットは発売直後に即完。初の日本武道館と大阪城ホールでのライブは、昨年の横浜アリーナ公演に続く新たな挑戦となる。
＜リリース情報＞
羊文学
『Feel / mild days』
2025年8月27日（水）発売
期間生産限定盤
2,000円（税込）
KSCL-3602
=収録曲=
1. Feel
2. mild days
3. Feel （Anime ver.）
4. mild days （Anime ver.）
5. Feel （Instrumental）
6. mild days （Instrumental）
CD予約ページ：https://hitsujibungaku.lnk.to/feel_md_cd
配信リンク：https://hitsujibungaku.lnk.to/Feel_milddays
＜ライブ情報＞
羊文学「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ （Right now, right here.）"」
9月15日（月・祝）大阪・大阪城ホール
9月18日（木）ソウル・YES24 LIVE HALL（Sold Out）
9月20日（土）上海・VAS est
9月21日（日）北京・东三LIVE 乐游园
9月23日（火）広州・MAO Livehouse（中大一号馆）
9月26日（金）台北・Zepp New Taipei（Sold Out）
9月28日（日）バンコク・Voice Space
10月9日（木）東京・日本武道館
10月10日（金）東京・日本武道館
9月15日（月・祝）大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定：前売8,500円（税込）
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：清水音泉
後援：FM802
問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666
10月9日（木）日本武道館
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売8,500円（税込）
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ
後援：J-WAVE
問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751
ホットスタッフ 050-5211-6077
10月10日（金）日本武道館
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売8,500円（税込）
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ
後援：J-WAVE
問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751
ホットスタッフ 050-5211-6077