坂本龍一サウンドトラック4作品リリース決定、commmons特設サイトも公開

坂本龍一の映画音楽を再び味わえる貴重なサウンドトラック作品4タイトルが、2025年秋から2026年春にかけて続々リリースされる。

2025年9月24日には、『天命の城』オリジナル・サウンドトラックのLPのアンコールプレスと、初のCD形態が発売される。韓国映画への初参加作品で、重厚な歴史ドラマに深い緊張感と詩情を与える音楽は、『async』にも通じる晩年の音響アプローチが光る。

2025年10月29日には、オリジナル・サウンドトラック『SILK』がアナログとして初めてリリースされる。アジアと西洋の美学が交錯する幻想的な世界を繊細に描き出したサウンドスケープ。坂本の叙情性が際立つ名作が遂にレコード化となる。

2025年11月26日には、オリジナル・サウンドトラック『The Revenant（蘇えりし者）』のアンコールプレスが発売される。アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作。坂本の音響とAlva Notoとの共作による、自然と孤独をテーマにした緊張感あふれる名盤である。

2026年3月11日には『Original Sound Track 一命 Harakiri - death of a samurai』が初アナログ化される。三池崇史監督による武士道を問う時代劇。尺八や弦楽器を取り入れ、内省的で静謐な美しさが漂うサウンドトラックとなっている。

また、これらのリリースにあわせて、坂本龍一のサウンドトラック作品を特集するcommmons特設サイトも公開。今後もさらなる作品やコンテンツが随時追加される予定となっている。

＜リリース情報＞

『天命の城』オリジナル・サウンドトラック

2025年9月24日発売

アナログ盤（アンコールプレス）重量盤・黒 2枚組：RZJM-67278~9｜¥7,700（税込）

CD：RZCM-67280｜¥3,410（税込）

予約：https://commmons.lnk.to/tenmeinoshiro

オリジナル・サウンドトラック『SILK』

2025年10月29日発売

アナログ盤（初アナログ化） 重量盤・黒 2枚組：RZJM-67281~2｜¥7,700（税込）

予約：https://commmons.lnk.to/silk

オリジナル・サウンドトラック『The Revenant（蘇えりし者）』

2025年11月26日発売

アナログ盤（アンコールプレス） 重量盤・黒 2枚組：RZJM-67283~4｜¥7,700（税込）

予約：https://commmons.lnk.to/revenant

『Original Sound Track 一命 Harakiri - death of a samurai』

2026年3月11日発売

アナログ盤（初アナログ化）重量盤・黒 2枚組：RZJM-67343~4｜¥7,700（税込）

予約：https://commmons.lnk.to/ichimei

サウンドトラック作品特設サイト https://commmonsmart.com/pages/musicforfilms2025