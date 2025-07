ガールEDMの先駆者、ニーナジラーチがデビューアルバムから新曲公開

ポケモンキャラの”ジラーチ”にちなんだアーティスト名を掲げるエレクトロニックDJ/プロデューサーのNinajirachi(ニーナジラーチ)が、8月8日にリリースされるデビューアルバム『I Love My Computer』より、ニューシングル「Infohazard」をリリースした。

「Infohazard」は、確かなコード進行に裏打ちされたトラックで、これまでに発表された「iPod Touch」、「Fuck My Computer」、「All I Am」と同様、彼女の初期の音楽体験を振り返り、ノスタルジックにオマージュを捧げる作品。Ninajirachiは、自身の幼い頃のインターネット黎明期を「Infohazard」で振り返り、こう語る。

「コンピューターが好きな理由は山ほどありますが、観るには早すぎる幼い時期に、かなり怪しいコンテンツに触れてしまったのも事実。「Infohazard」は、子どもの頃に初めてスナッフフィルムに出会った時のことを歌っています。オンラインで育った人間にとっては通過儀礼のようなもの。そして無邪気さを失う瞬間でもあります。もしも私が100年前の高校生で、コンピューターに触れることがなかったならば、あのようなものの存在すら知らなかったのでは? 決して忘れることができません」

「2020年1月にダルシー・ベイリスとこの曲を作り始めました」と彼女は続ける。「最初のバージョンは、コードとドラムだけでした。私が歌詞を書いたのは、ずっと後になってから。私たちは再びセッションをして改めて全てを見直しました。トラックは何度も変更を重ねましたが、あのコードだけはずっとキープされ続け、それがある種の土台となりました。ダルシーはコード作りの達人です。彼がこのアルバムの3曲に参加してくれたことを本当に感謝しています」。

<リリース情報>

Ninajirachi

シングル「Infohazard」

配信中

https://ninajirachi.ffm.to/infohazard

レーベル:NLV Records

Ninajirachi

アルバム『I Love My Computer』

リリース日:2025年8月8日

https://ninajirachi.ffm.to/ilmc

レーベル:NLV Records

=収録曲=

1. London Song

2. iPod Touch

3. Fuck My Computer

4. CSIRAC

5. Delete

6. ฅ^•ﻌ•^ฅ

7. All I Am

8. Infohazard

9. Battery Death

10. Sing Good

11. It's You (with Daine)

12. All At Once

Website https://www.ninajirachi.com/