レトロリロン、Zepp Haneda含む全国10都市巡るワンマンツアー開催決定

レトロリロンが、2026年3月から全国10都市を巡るワンマンツアー『RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026』の開催を発表した。

今夏も10本以上の大型フェスへの出演が決まり、各会場を賑わせているレトロリロン。自身5度目となるワンマンツアーはZepp Haneda を含む全国10カ所。3月7日(土)の香川・DIMEを皮切りに、名古屋、大阪、福岡、仙台、金沢、札幌、広島、新潟と巡り、4月8日(土)の東京・Zepp Hanedaでファイナルを迎える。

チケットは、7月27日(日)23:59までFCで最速先行抽選を受け付ける。

<ライブ情報>

RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026

3月7日(土)【香川】DIME

3月14日(土)【名古屋】DIAMOND HALL

3月15日(日)【大阪】なんばHatch

3月20日(金・祝)【福岡】DRUM LOGOS

3月28日(土)【仙台】Rensa

4月3日(金)【金沢】AZ

4月5日(日)【札幌】PENNY LANE24

4⽉10⽇(⾦)【広島】LIVE VANQUISH

4月12日(日)【新潟】GOLDEN PIGS RED STAGE

4月18日(土)【東京】Zepp Haneda

EVENT&SUMMER Fes.

7月19日(土)【大阪】Osaka Gigantic Music Festival 2025 at 万博記念公園

7月20日(日)【福岡】NUNBER SHOT 2025 at みずほPayPayドーム福岡 / シーサイドももち海浜公園地行浜

8月9日(土)【大阪】HIGH!HIGH! HIGH! at なんばHatch

8月11日(月・祝)【茨城】Lucky Fes25 at 国営ひたち海浜公園

8月16日(土)【東京】SUMMER SONIC 2025 at ZOZOマリンスタジアム / 幕張メッセ

8月21日(木)【名古屋】TREASURE05X 2025 ~CENTER OF THE UNIVERSE~ at COMTEC PORTBASE

8月23日(土)【山口】WILD BUNCH FEST. 2025 at 山口きらら博記念公園

8月27日(水)【東京】Kohmi EXPO 2025 at LINE CUBE SHIBUYA

8月30日(土)【富山】Rockroshi Starry Music Camp 2025 at 星空保護区・六呂師高原

8月31日(日)【山梨】SWEET LOVE SHOWER 2025 at 山中湖交流プラザきらら

9月27日(土)【佐賀】KARATSU DROP FESTIVAL 2025 at 佐賀 虹の松原海水浴場 東の浜

10月18日(土)【福島】LIVE AZUMA 2025 at あづま総合運動公園

HP:https://retroriron.com/