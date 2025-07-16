Blue Mash、楽曲とシンクロした「ロックバンド症候群」MV公開

大阪・寝屋川発のロックバンドBlue Mashが、7月16日に配信リリースされた新シングル「ロックバンド症候群」のMUSIC VIDEOを公開した。
リリース発表とともに、SNSで公開されたティザー映像でも使用された出身の地・寝屋川VINTAGEでのライブシーンを中心に、優斗（Vo.Gt）がこれまでのライブのMCで発した言葉や、自身の過去曲へのオマージュのような歌詞が組み込まれた、”ロックバンド・Blue Mash”を表現したような、楽曲とシンクロした映像となっている。
＜リリース情報＞
Blue Mash
Digital Single「ロックバンド症候群」
https://lnk.to/BlueMash_RockBandSyndrome
＜ライブ情報＞
Blue Mash
「この街を出て-宿敵編-」
2025年8月3日（日）名古屋 NAGOYA CLUB QUATTRO
W / ammo
2025年8月10日（日）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
W / Sunny Girl
2025年8月29日（金）東京 恵比寿LIQUIDROOM
W / アルステイク
Official YouTube：https://www.youtube.com/@bluemashband
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