Blue Mash、楽曲とシンクロした「ロックバンド症候群」MV公開

大阪・寝屋川発のロックバンドBlue Mashが、7月16日に配信リリースされた新シングル「ロックバンド症候群」のMUSIC VIDEOを公開した。

リリース発表とともに、SNSで公開されたティザー映像でも使用された出身の地・寝屋川VINTAGEでのライブシーンを中心に、優斗（Vo.Gt）がこれまでのライブのMCで発した言葉や、自身の過去曲へのオマージュのような歌詞が組み込まれた、”ロックバンド・Blue Mash”を表現したような、楽曲とシンクロした映像となっている。

＜リリース情報＞

Blue Mash

Digital Single「ロックバンド症候群」

https://lnk.to/BlueMash_RockBandSyndrome

＜ライブ情報＞

Blue Mash

「この街を出て-宿敵編-」

2025年8月3日（日）名古屋 NAGOYA CLUB QUATTRO

W / ammo

2025年8月10日（日）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO

W / Sunny Girl

2025年8月29日（金）東京 恵比寿LIQUIDROOM　

W / アルステイク

Official YouTube：https://www.youtube.com/@bluemashband

Official X：https://x.com/Blue_Mash_band

Official Instagram：https://www.instagram.com/bluemash_official/

Official TikTok：https://www.tiktok.com/@blue_mash_band