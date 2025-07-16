【NPB】プロ野球ホームランダービー2025（本塁打競争）　出場選手　対戦カ…

プロ野球最新情報
「マイナビオールスターゲーム2025」が7月23、24日に京セラドーム大阪（第1戦）、横浜スタジアム（第2戦）で行われる。試合前には今年もホームランダービーが行われる。ここではホームラン競争の出場選手や、試合ルール、優勝賞金などの情報についてまとめている。
セ・リーグ 投票結果一覧
★ 1 佐藤 輝明 T 44,786
★ 2 牧 秀悟 DB 41,256
★ 3 森下 翔太 T 39,660
★ 4 上林 誠知 D 29,993
5 Ｓ．ファビアン C 20,171
6 Ｔ．オースティン DB 9,992
パ・リーグ 投票結果一覧
★ 1 万波 中正 F 44,997
★ 2 Ｆ．レイエス F 43,351
★ 3 清宮 幸太郎 F 35,716
★ 4 頓宮 裕真 B 31,198
5 山川 穂高 H 24,654
競技ルール
●2分間球数無制限で、ホームラン数を競う。
（観客の安全を考慮し、前打球の着弾確認後、次の投球とする）
●同点の場合は、1分間の延長戦を行う。
●延長戦でも同点の場合は、以下の方法で順位を決定する。
1.ホームランダービーファン投票の投票数が上位の選手
2.本年公式戦でホームラン数が多い選手
3.昨年公式戦でホームラン数が多い選手
※ただし決勝がホームラン数0で同数の場合は引き分けとする。
（NPB公式サイトより引用）
優勝賞金
賞金 100万円（税込）
賞品 「フェアレディZ」、「日産アリア」のうち、いずれか1台
対戦カード
オールスターゲーム第1戦試合前（23日）
準々決勝
－
－
準決勝
ー
オールスターゲーム第2戦試合前（24日）
準々決勝
－
－
準決勝
ー
決勝
－
【了】