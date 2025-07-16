【NPB】プロ野球ホームランダービー2025（本塁打競争）　出場選手　対戦カ…

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　「マイナビオールスターゲーム2025」が7月23、24日に京セラドーム大阪（第1戦）、横浜スタジアム（第2戦）で行われる。試合前には今年もホームランダービーが行われる。ここではホームラン競争の出場選手や、試合ルール、優勝賞金などの情報についてまとめている。

セ・リーグ　投票結果一覧

 

 

★ 1 佐藤 輝明 T 44,786

★ 2 牧 秀悟 DB 41,256

★ 3 森下 翔太 T 39,660

★ 4 上林 誠知 D 29,993

5 Ｓ．ファビアン C 20,171

6 Ｔ．オースティン DB 9,992

パ・リーグ　投票結果一覧

 

 

★ 1 万波 中正 F 44,997

★ 2 Ｆ．レイエス F 43,351

★ 3 清宮 幸太郎 F 35,716

★ 4 頓宮 裕真 B 31,198

5 山川 穂高 H 24,654

競技ルール

●2分間球数無制限で、ホームラン数を競う。

（観客の安全を考慮し、前打球の着弾確認後、次の投球とする）

●同点の場合は、1分間の延長戦を行う。

●延長戦でも同点の場合は、以下の方法で順位を決定する。

1.ホームランダービーファン投票の投票数が上位の選手

2.本年公式戦でホームラン数が多い選手

3.昨年公式戦でホームラン数が多い選手

※ただし決勝がホームラン数0で同数の場合は引き分けとする。

（NPB公式サイトより引用）

優勝賞金

賞金　100万円（税込）

賞品　「フェアレディZ」、「日産アリア」のうち、いずれか1台

対戦カード

オールスターゲーム第1戦試合前（23日）

準々決勝

　－　

　－　

 

準決勝

　ー　

 

 

オールスターゲーム第2戦試合前（24日）

準々決勝

　－　

　－　

 

準決勝

　ー　

 

決勝

　－　

 

 

【了】