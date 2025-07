ローリングストーン誌が選ぶ、2025年上半期ベストムービー12選

2025年も折り返し地点に差し掛かり、すでに私たちの前にはいくつもの意外な傑作や、信頼できる名匠たちによる堅実な作品、見応えあるドキュメンタリー、そして”マイケル・B・ジョーダンがトミーガンをぶっ放して吸血鬼を地獄送りにする映画”がまさかの2本も登場するという、にぎやかな映画年になりつつある。

シリーズ続編の氾濫や期待外れの大作もあったものの、映画ファンにとって2025年はすでに豊作の年になっている。しかも、映画祭で話題を集めた有力作が、年末にかけて続々と公開予定だ。たとえば『Train Dreams』『Nouvelle Vague』『Sentimental Value』『It Was Just an Accident』などは、年越し前に劇場で目にすることができるだろう。

シェイクスピア劇をゲーマー向けにアレンジした作品から、豪華キャストによるウェス・アンダーソンのコメディ、スパイ同士の激しい攻防を描いたセクシーなスリラー、そしてカナダ映画の真髄を詰め込んだ2本立てまで——ここで紹介する12本は、現時点での2025年のハイライトだ(そして惜しくもランク外となったが、『Best Wishes to All』『Chaos: The Manson Murders』『F1』『Im Still Here』『Materialists』『Misercordia』『Presence』『Sly Lives!』『The Shrouds』『28 Years Later』にも特別な賛辞を贈りたい)。

【画像を見る】映画史を彩った「名犬」15匹

Black Bag

Focus Features

スティーヴン・ソダーバーグが描く「愛と結婚と諜報戦」は、まるでエドワード・オールビーの『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』をジョン・ル・カレが脚本化したかのような仕上がりだ。物語の中心にいるのは、同じ組織に所属するスパイ同士であり夫婦でもあるマイケル・ファスベンダーとケイト・ブランシェット。ふたりは、機密情報の売買に関わる”二重スパイ”の存在をめぐって緊迫した状況に立たされる。夫には内通者を突き止める任務が課せられ、容疑の矛先は妻へと向かう——そこから先は、文字通り一筋縄ではいかない展開が待ち受けている。

しかしこの作品の魅力は、スパイvs.スパイのクラシカルなスリラー要素と、信頼・裏切り・パワーバランスといった人間関係のメタファーとしての構造を、ソダーバーグと俳優陣が楽しげに重ね合わせている点にある。共演にはピアース・ブロスナン、トム・バーク、ナオミ・ハリス、レゲ=ジャン・ペイジ、そして『インダストリー』で知られるマリサ・アベルらが名を連ね、全員がこの作品の世界観を存分に楽しんでいる様子が伝わってくる。

ハリウッド的なスターの輝きと、スパイスリラーというジャンルの知的な再構築。そのどちらも、ここにはしっかり詰め込まれている。

Caught by the Tides

Sideshow/Janus Films

パンデミック中、中国の名匠ジャ・ジャンクー(『青の稲妻』『長江哀歌』)は、自身の過去作から未使用カットやシーンを掘り起こしているうちに、そこから新たな作品を生み出すというアイデアを思いついた。すべての映像には、彼の長年の盟友である俳優タオ・チャオとリ・ズービンが登場しており、それらを素材として再構成されたのが本作だ。

観客はしばらくの間、彼らとともに中国各地をめぐる意識の流れのような旅路に同行することになる。都市の華やかさ、地方の素朴さ、大企業が主導する祝祭ムード、そして人々の個人的な苦悩が断片的に映し出されていく。

だが物語が終盤に差しかかると、ジャはついに”切り札”を放つ。まるで奔放に並べられたスライドショーのようだった映像群が、実は綿密に構成されたものであったことが明らかになり、観る者の心に深い喪失感をもたらす。21世紀初頭の中国の繁栄を映すかのように見えた映像は、静かに、しかし確実に、あなたの胸を締めつけるだろう。

Grand Theft Hamlet

2021年初頭、イギリスが再びコロナ禍によるロックダウンに突入したとき、俳優サム・クレインは存在の危機とも言える深い葛藤に直面していた。そんな中で彼が多くの時間を費やしていたのが、オンラインゲーム『グランド・セフト・オート・オンライン(GTA Online)』。やがて彼の中にひらめいたのが、驚くべきアイデアだった——マルチプレイヤーの仮想世界を舞台に、自らの演劇を上演しよう。しかも共演者には、同じくGTAファンの仲間たちを起用するのだ。

そして彼が選んだ題材は、あのシェイクスピアの名作、憂鬱なデンマーク王子を描いた『ハムレット』。この型破りな試みは、すべてゲーム内のプレイ映像だけで撮影され、結果としてユーモアに富み、驚くほど創意に満ち、そして胸を打つドキュメンタリー作品へと結実した。

芸術とは、ときに共同体の傷を癒す手段となる——この作品はまさにその証明だ。ロケットランチャーを手に「悩みの海」に立ち向かいながら、「生きるべきか、死ぬべきか」を語るという異次元の『ハムレット』を体験して初めて、あなたはシェイクスピアの真の深みに触れることになるだろう。

On Becoming a Guinea Fowl

Chibesa Mulumba/A24

ルガンゴ・ニョニが2017年の『I Am Not a Witch』に続いて手がけた本作は、シュラ(スーザン・チャーディ)という女性が道路で死体を発見する場面から始まる。彼女が着ているのは、ミッシー・エリオットの「The Rain(Supa Dupa Fly)」のMVそのままの衣装——銀色のヘルメットに、ふくらんだ黒のジャンプスーツ。その時点で、ニョニ監督のブラックユーモアの鋭さが伝わってくる。

だが、発見された遺体が「フレッドおじさん」、つまり何年にもわたって村の若い女性たちに性的虐待を繰り返しながらも一切処罰されることのなかった有名な加害者だと判明した瞬間、物語のトーンは一変する。

本作は、社会が加害者に対して「気まずさを避ける」ために与えてしまう過剰な保護、被害者が負わされる不必要な恥、そして沈黙を強いる共犯的な空気に鋭く切り込んでいく。どれだけタブーとされようと、声を上げ、共犯構造を告発することの必要性を、強烈に、そして痛烈に描き出した作品だ。

One of Them Days

Anne Marie Fox/Sony

どの世代にも「自分たちの”フライデー”」が必要だ——そんな想いを込めて、元ミュージックビデオ監督のローレンス・ラモントが手がけたこのバディ・コメディは、ロサンゼルスのボールドウィン・ヒルズを舞台に、家賃を稼ぐために奔走する若い女性2人の奮闘を描く。アイス・キューブのカルト的名作『フライデー』のフォーマットを忠実に再現したような作品だ。

しかし本作の”秘密のソース”は、何といっても主演のキキ・パーマーとソラナ・イマニ・ロー(ことSZA)の相性抜群な掛け合いにある。まるでベテランのコメディ・デュオのように息の合ったふたりは、ヒモ彼氏、怒れるギャング、さらに怒れる恋のライバル、嫌味なローン担当者、ビスケットを盗む強盗まで、どんなトラブルにも肩を並べて立ち向かっていく。

この映画は”1月公開”という、興行的に見放されたような時期に封切られたため、大きな期待を持たれていたわけではなかった。だが、いざ蓋を開けてみれば、必要なときには鋭く、あとは肩の力を抜いて楽しませてくれるテンポの良さで、自分が何者かをしっかり理解している。そして何より、主演のふたりの魅力を最大限に引き出す舞台として、文句なしの仕上がりとなっている。

One to One: John & Yoko

Magnolia Pictures

ジョン・レノンの人生やキャリアは、もはや語り尽くされたと思っていた——そんな矢先に登場したのが、ケヴィン・マクドナルド監督による洞察に満ちたドキュメンタリーだ。レノンとオノ・ヨーコがニューヨークで暮らし始めた最初の数年間に焦点を当てた本作は、ありふれた伝記映画の枠を軽々と超えていく。

物語の中心には、1972年にマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたチャリティ・コンサート「One to One」が据えられている。これは、レノンが生前に行なった唯一のフル・ソロコンサートだ。しかし本作が本当に描いているのは、このパフォーマンスを軸にしながら、レノンとヨーコというふたりの”異邦人”が、アメリカという新天地で政治的に覚醒し、自分自身を取り戻し、そして初めて「居場所」と呼べる地を見つけていく過程である。

『9月に沈む』などで知られるマクドナルド監督は、アーカイブへの幅広いアクセスを武器に、貴重なホームビデオやインタビュー、ニュース映像を駆使して、まったく新しいレノン像を浮かび上がらせる。たとえば、ヨーコがアート展示用に”ハエ”を手配しようと電話で奮闘する場面などは、それだけでも観る価値があると言っていい。

しかし本作を真に特別なものにしているのは、ふたりの関係性が”完成された神話”ではなく、”絶えず進化する人間の姿”として描かれている点だ。世界で最も有名(で最も物議を醸した)カップルとして生きるとはどういうことか?——あらゆる思い込みを疑い、ときには失敗しながら、それでも人として成長し続けることなのだ。

The Phoenician Scheme

TPS Productions/Focus Features

ウェス・アンダーソンが再び魅せてくれた。今回は、企業スパイスリラー、ドタバタ・コメディ、そして父娘の家族ドラマが絶妙にミックスされた異色作だ。物語の中心となるのは、アナトール ”ザザ”・コルダ(ベニチオ・デル・トロ)——正体不明の国際的ビジネスマグネート。彼は、世界各国をつなぐ巨大交通インフラ構想の実現を目指して奔走しているが、その裏では暗殺を企てるライバルたちの影が忍び寄る。一方で、長年疎遠だった娘(ミア・スリープルトン)との関係修復も図ろうとしている。彼女は父にまったく興味を示さず、むしろ修道女になる夢を追いかけているというのだから、前途多難だ。

豪華キャストの共演、緻密に構成されたビジュアル、アンダーソン印の対称的構図——いずれもファンにはおなじみの要素が詰まっているが、本作には近年のいくつかの作品には欠けていた「うまく溶け合った感覚」がしっかりと息づいている。ギミックや美術の妙だけでなく、きちんと物語が心に届くのだ。

そして今作がもたらした最大の発見が、娘役を演じたミア・スリープルトンの存在だ。彼女の無表情で的確なリアクション、抜群のコメディセンス、そしてデル・トロとの間に生まれる絶妙なケミストリーが、本作の奥底にある”温かな心”を感じさせてくれる。

Sinners

Warner Bros. Pictures

ライアン・クーグラーと彼の盟友にして現代を代表する映画スター、マイケル・B・ジョーダンが放つ新作は、吸血鬼映画のフォーマットに真正面から挑みながら、1930年代のギャング映画へのオマージュ、ブルースへの敬愛、そして「2つのアメリカ」という不平等な国の歴史をメタ的に織り込んだ、驚くべき一作だ。

物語の主人公は南部出身の双子、スモークとスタック。どちらもジョーダンが演じているが、その演じ分けは圧巻で、同一人物が演じていることを忘れてしまうほど。彼らは北部での生活を経て故郷に戻り、町外れに自分たちのジューク・ジョイント(音楽酒場)を開くという夢を抱く。幸運にも、その店は地元コミュニティで瞬く間に大ヒットする。

だがその成功は、やがて”別の客”を引き寄せる。ジャック・オコンネル演じるアルファ級の吸血鬼が、「どうか中に入れていただけますか」と丁寧な態度で、しかし明らかな悪意をもって現れるのだ。

文化の盗用、資本主義と人種におけるダブルスタンダードへの痛烈な批評が、血みどろのアクションやスケール感あふれるセットピースと隣り合わせで展開される——それだけでも十分に濃密だが、本作のハイライトは、クーグラーが見せる一世一代の大勝負とも言える場面だ。なんと、ブラック・ミュージック数世紀分の歴史をひとつ屋根の下に集約してしまうのだ。

ジャンルの壁を突き破り、過去と現在をつなぎ、娯楽とメッセージを両立させる。まさに、いまの映画界だからこそ生まれ得た傑作である。

Sorry, Baby

A24

脚本・監督・主演を務めたエヴァ・ヴィクターが、その多才ぶりを一気に見せつけたのが本作。物語は、長年心の奥に抱えてきたトラウマと向き合う大学教授を主人公に、時に不穏に、時に爆笑を誘いながら展開していく。

インプロ(即興劇)やバズったツイートで培われた鋭いコメディセンスを映画に持ち込んだだけでも称賛に値するが、このデビュー作は、ドライな笑いで観客を和ませたかと思えば、容赦ない感情の一撃で突き落とすタイミングも見逃さない。なかでも、やたら無神経な医師との診察シーンなどは、その両方を同時に成立させるという離れ業をやってのける。

「Fleabag感あるよね(でも第四の壁は破らない)」という感想が出るのも無理はないが、確かにフィービー・ウォーラー=ブリッジ的な空気はあるものの、ヴィクターはまったく別の方向から、彼女独自のウィットと哀感を掘り下げている。ブルックリン経由サンフランシスコ出身のこの新星は、まさに唯一無二の声を持った才能だ。

ナオミ・アッキー、ルーカス・ヘッジズ、ルイス・キャンセルミらによる確かな脇を固めた演技も加わり、この作品は間違いなく”要注目の1本”と呼べるだろう。

Universal Language

Oscilloscope Laboratories

カナダが誇る不条理系オートゥール、マシュー・ランキン(『20世紀』)にかかれば、イランの子ども向けドラマ風の作品すらも、奇妙で美しく、そしてどこか感動的なものに変わる。今回彼が作り上げたのは、字幕付きのペルシャ語(ファルシー)台詞、そして1970年代のアッバス・キアロスタミ作品を彷彿とさせる映像美をまとった、まるで”失われた”イラン映画のような作品——だが、その舞台は彼の地元である、雪に閉ざされた平凡すぎる街・ウィニペグの郊外だ。

一見するとこれは、映画マニアの”釣り”にも思える。実際、テヘランに実在する児童文化センター「カヌーン(Kanoon)」のロゴをそっくり再現しつつ、鳥の代わりに七面鳥を使っていたりと、ニヤリとさせるギミックも満載だ。

だが観続けるうちに、これはただの冗談やパロディではないことがわかってくる。スタイルの衝突をあえて無表情に演出することで、ランキンは異国の映像表現への深い敬意——まるでラブレターのような思い——を捧げているのだ。

この映画が伝えてくるのは、「普遍的な言語」など存在しないということ。ただし、世界のどこかで作られた映画の中に、自分自身の姿を見出すという行為こそが、国境も文化も超える”共通言語”になりうる——そして、その感動に自らも応答することが、映画を愛するということなのだ。

Warfare

A24

2006年、イラク・ラマーディで実際に起きた、ある1日の”包囲戦”を描いたこの映画は、驚異的なリアリズムと息詰まるような緊張感で観る者を戦場へと引きずり込む。

監督を務めたのは、実際にその戦闘に参加していたレイ・メンドーサと、”終末の語り部”として知られるアレックス・ガーランド。彼らは、米海軍特殊部隊SEALの小隊が遭遇した軍事衝突を、圧倒的な臨場感で再現してみせる。戦闘が始まる前の、異様なほどの退屈さ。そこから一転して押し寄せる、混沌と轟音の津波。そして訓練によって研ぎ澄まされた兵士たちの”生存本能”が、反射的に作動していく過程——すべてがリアルすぎるほどリアルに描かれている。

兵士たちを演じるのは、ウィル・ポールター、チャールズ・メルトン、ジョセフ・クイン、コズモ・ジャーヴィスといった、今をときめく若手俳優たち。彼らの演技が、戦場の現実味と狂気をさらに際立たせる。

「戦争は地獄だ」——本作はその事実を冷徹に突きつけながらも、観客をその灼熱の世界へといざなう”扉”を丁寧に開けてくれる。これはただの戦争映画ではない。極限状態に置かれた人間の精神と肉体を、これ以上ないほどの真実味で見つめた、傑作ドキュメント・ドラマだ。

Who by Fire

KimStim

かつてブレイク(アリエ・ウォルサルター)とアルベール(ポール・アマラニ)は、切っても切れない映画制作コンビだった。だが、ブレイクがドキュメンタリー映画に専念する道を選び、アルベールがテレビの脚本仕事に流れていったことで、ふたりの友情にはヒビが入ってしまう。

——でも、森の中にあるブレイクの狩猟小屋で週末を過ごせば、家族や昔の仲間たちも一緒に来てくれるなら、長年の些細なわだかまりや、プロとしての嫉妬心なんて乗り越えられるはず——そんな甘い期待は、当然のように裏切られる。

ケベック出身の脚本家・監督フィリップ・ルサージュは、この中年ふたりのクリエイターに、地雷だらけの舞台を優雅に、時に残酷に歩かせていく。そしてそこに、ブレイクを崇拝し、同時にアルベールの娘(オーレリア・アランディ=ロンプレ)に惹かれている若手映画監督(ノア・パーカー)という火種まで加われば、もう炎上は避けられない。

本作は、もろく崩れやすい男性の自尊心と、”マッチョな芸術家”という時代遅れのアーキタイプの呪縛を、静かな怒りと鋭い洞察で描き出す。心理劇でもあり、グリム童話のような寓話でもあり、あまりの気まずさに指の隙間から観たくなるようなドラマでもある。

そして忘れてはならないのが、B-52'sの「Rock Lobster」に合わせて繰り広げられる、狂喜乱舞のダンスパーティーシーン。あまりに情熱的で笑える、でもどこか哀しい名シーンだ。

この映画は、どんな手を使ってでも観る価値がある。見逃す手はない。

From Rolling Stone U.S