ザ・スマッシング・パンプキンズ、日本ツアー横浜・⼤阪での追加公演決定

ザ・スマッシング・パンプキンズが、12年ぶりの来日ツアーの横浜、⼤阪での追加公演を発表した。
現在オリジナルメンバーのビリー・コーガン、ジミー・チェンバレン、ジェイムス・イハにツアーメンバーを加えた新体制でワールドツアー中のザ・スマッシング・パンプキンズ。東京・⽇本武道館、⼤阪・ZEPP Namba公演のソールドアウトを受け、追加公演が決定した。
25年ぶりとなる日本武道館公演を含む待望のジャパンツアーとなる。
＜ライブ情報＞
追加公演：神奈川 9⽉18⽇（⽊）KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKETS｜1Fスタンディング17,000円 2F指定席20,000円 ※
※別途1ドリンクオーダー、未就学児⼊場不可
クリエイティブマン 03-3499-6669
追加公演：⼤阪 9⽉20⽇（⼟）なんばHatch
OPEN 17:00 / START 18:00
TICKETS｜1Fスタンディング17,000円 2F指定席20,000円
※別途1ドリンクオーダー、未就学児⼊場不可
キョードーインフォメーション 0570-200-888
クリエイティブマン会員先⾏：7/15（⽕）〜
オフィシャル先⾏：7/22（⽕）12:00〜
⼀般発売：8/2（⼟）
詳しくはこちら：https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/09tsp/