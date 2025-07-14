ザ・スマッシング・パンプキンズ、日本ツアー横浜・⼤阪での追加公演決定

ザ・スマッシング・パンプキンズが、12年ぶりの来日ツアーの横浜、⼤阪での追加公演を発表した。

現在オリジナルメンバーのビリー・コーガン、ジミー・チェンバレン、ジェイムス・イハにツアーメンバーを加えた新体制でワールドツアー中のザ・スマッシング・パンプキンズ。東京・⽇本武道館、⼤阪・ZEPP Namba公演のソールドアウトを受け、追加公演が決定した。

25年ぶりとなる日本武道館公演を含む待望のジャパンツアーとなる。

＜ライブ情報＞

追加公演：神奈川 9⽉18⽇（⽊）KT Zepp Yokohama

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS｜1Fスタンディング17,000円 2F指定席20,000円 ※

※別途1ドリンクオーダー、未就学児⼊場不可

クリエイティブマン 03-3499-6669

追加公演：⼤阪 9⽉20⽇（⼟）なんばHatch

OPEN 17:00 / START 18:00

TICKETS｜1Fスタンディング17,000円 2F指定席20,000円

※別途1ドリンクオーダー、未就学児⼊場不可

キョードーインフォメーション 0570-200-888

クリエイティブマン会員先⾏：7/15（⽕）〜

オフィシャル先⾏：7/22（⽕）12:00〜

⼀般発売：8/2（⼟）

詳しくはこちら：https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/09tsp/

公式サイト：https://smashingpumpkins.com/