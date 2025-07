乃木坂46井上和「真夏の全国ツアー2025」を盛り上げる“オリジナルうちわ”を制作！「目をハートにしてハイライトを入れました！」

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。7月9日(水)の放送では、現在開催中の「真夏の全国ツアー2025」に持っていくためのオリジナルうちわ「なぎうちわ2025」を作りました。井上:今回の授業は、乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」を盛り上げるための必須アイテム「なぎうちわ2025」を作っていきます! このうちわは、もともと賀喜遥香先生の「乃木坂LOCKS!」のなかで毎年作っている物で、通称“かきうちわ”と呼ばれています。このうちわを生徒(リスナー)の皆さんも作って全国ツアーの会場に持っていくことで「『乃木坂LOCKS!』を聴いています!」という証になり、さらに、私たちも会場で生徒の皆さんを見つけやすくなるという、そんなうちわになっております。ということで、今年の「なぎうちわ」を作っていきます!今、私の目の前に職員さん(番組スタッフ)が用意してくれた、うちわを作るための材料がたくさん揃っているんですよ。画用紙もそうだし、キラキラした……すごい! めっちゃキラキラしてる!! しかも、去年と一昨年に作らせていただいた「なぎうちわ」もございます。毎年、私のサイリムカラーの色でもある赤と白を基調にした「なぎうちわ」を作らせていただいているんですけど、今年も赤と白を基調とした「なぎうちわ」を作っていこうと思っております! ということで、手元にまず画用紙を用意して……これが白い画用紙かな?――白い画用紙をきれいに破ろうとするも、なかなか破れない和先生。井上:おお~(苦笑)? 破れろ……。――バリッ!井上:いけた! あぁ、怖かった(笑)。――その後、生徒から届いたメッセージを紹介しながら「なぎうちわ」を作っていく和先生井上:よいしょ……あの毎回、ファンの方に「(なぎうちわの)耳が小さいよ!」って言われるんです(苦笑)。おまけみたいな耳になっちゃうから、今年は耳を大きくします! 猫ちゃんなので大きめに……今回は垂れ耳にしてみようかな~。作るの難しいかな? そんなことはない? どうやったら垂れ耳になるんだろう?――その後も、試行錯誤しながら作っていき……。井上:「なぎうちわ」できました~! イエーイ!! 今回はコンセプトがありまして“とにかくかわいいうちわを作ろう”と思って! なので、目をハートにして、そのなかに白い画用紙でハイライトを入れました! 耳も片方は垂れていて、かわいいです(笑)。難しいかもしれませんが、そんなところもマネして、まったく同じうちわを作っていただけるとうれしいなと思います! 「なぎうちわ」を作って「真夏の全国ツアー2025」に遊びに来てください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info