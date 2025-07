USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXTは11日、運営する動画配信サービス『U-NEXT』にて欧州サッカーのプレシーズンマッチ計20試合を「サッカーパック」でライブ配信することを発表した。

株式会社U-NEXTによると、配信するプレシーズンマッチは7月12日(土)から8月9日(土)にかけて開催される計20試合。欧州のビッグクラブや日本人所属クラブの試合などが対象となり、10試合は日本語実況解説付きでの配信となる。

なお、U-NEXTサッカーパックでは2025-26シーズンのプレミアリーグ(独占)、ラ・リーガ、エールディヴィジ、FAカップ、FAコミュニティシールド、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、ウィメンズ・スーパーリーグ(イングランド女子リーグ)が視聴可能となっている。

U-NEXTは今回の配信決定に際して次のように発表している。

「欧州各国では新シーズン開幕を8月中旬に控える中で、U-NEXTでは、より新シーズンの欧州サッカーを楽しんでいただくため、計20試合のプレシーズンマッチを配信いたします」

「プレミアリーグのアーセナル、リヴァプール、マンチェスター・U、トッテナム・ホットスパーといった強豪クラブをはじめ、セリエAのACミラン、ラ・リーガのアトレティコ・デ・マドリーなどの名門クラブや、開幕を直前に控えた中で出場が期待される、三笘薫(ブライトン)、田中碧(リーズ)や高井幸大(トッテナム・ホットスパー)、菅原由勢(サウサンプトン)など日本人所属クラブを含む充実のラインナップでお楽しみいただけます。また、配信する20試合のうち10試合は日本語実況解説付きでお届けする予定です」

「プレシーズンマッチは、各クラブの新体制お披露目の場となり、夏の移籍市場で獲得した新戦力や新ユニフォーム、監督の新たな戦術的アイデアをいち早く目にすることができます。1年を通してフットボールを楽しみたいファンの皆さんのために、U-NEXTはさらなるコンテンツ拡充につとめてまいります」

配信試合一覧

1.7月12日(土) 18:30 レクサム vs メルボルン・ヴィクトリーFC

2.7月15日(火) 18:30 レクサム vs シドニーFC

3.7月19日(土) 14:00 レクサム vs ウェリントン・フェニックスFC

4.7月23日(水) 20:30 アーセナル vs ACミラン ※日本語実況解説付き

5.7月26日(土) 20:30 リヴァプール vs ACミラン ※日本語実況解説付き

6.7月27日(日) 20:30 アーセナル vs ニューカッスル ※日本語実況解説付き

7.7月30日(水) 20:00 Kリーグ選抜 vs ニューカッスル

8.7月31日(木)20:30 アーセナル vs トッテナム・ホットスパー ※日本語実況解説付き

9.8月2日(土) 23:30 サウサンプトン vs ブライトン ※日本語実況解説付き

10.8月3日(日) 20:00 トッテナム・ホットスパー vs ニューカッスル ※日本語実況解説付き

11.8月8日(金) 3:30 ニューカッスル vs エスパニョール

12.8月9日(土) 23:00 ACミラン vs リーズ ※日本語実況解説付き

13.8月10日(日)0:00 ニューカッスル vs アトレティコ・デ・マドリー ※日本語実況解説付き

14.8月10日(日) 1:00 ブライトン vs ヴォルフスブルク

▼プレミアリーグ・サマーシリーズ

1.7月27日(日)5:00 エヴァートン vs ボーンマス

2.7月27日(日)8:00 マンチェスター・U vs ウェストハム ※日本語実況解説付き

3.7月31日(木)7:30 ウェストハム vs エヴァートン

4.7月31日(木)10:30 マンチェスター・U vs ボーンマス ※日本語実況解説付き

5.8月4日(月)3:00 ボーンマス vs ウェストハム

6.8月4日(月)6:00 マンチェスター・U vs エヴァートン