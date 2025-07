乃木坂46井上和「“こんな人になれたらな”って思うような憧れの人」大好きな先輩メンバー・賀喜遥香の魅力を熱弁！

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。7月7日(月)の放送では“七夕”ということで、和先生が願いごとを短冊に書いて笹の葉に飾りました。井上:今回は、私の願いごとを短冊に書いて飾っていきたいと思います! 今「乃木坂LOCKS!」の教室に笹の葉と短冊がありまして! 短冊もピンク、オレンジ、黄色、赤……いろんな色があります。この短冊を選ぶところから楽しいですよね~。でもやっぱり、私は赤でいきます! 私のサイリウムカラーが赤と白ですし、特別な思い入れがありまして。――短冊に願いごとを書く和先生。井上:はい、発表します! 1つ目は『人に優しい 笑顔がかわいい人になれますように』です。私は女の子の笑顔が大好きなんです♡ でも、私自身は笑うことがすごく得意なわけじゃないので“笑顔がかわいい人になりたい”っていうのと、今はもう39枚目シングルの期間に入っていますけど、38枚目シングルの期間では、いろんな人に優しくしてもらったのと同時に、そのお返しができなかったなと思うことが多くて。だから、改めて“優しい”ってひとくくりにまとめると難しいですけど、私が思う優しい人でありたいなっていう願いを込めて書きました! ということで、これは飾っていいんですかね? うれしい~!――笹に短冊を飾る和先生。井上:すご~い! 一気に七夕っぽくなりました!!井上:もう1つ、大切なお願いごとを書いていきたいと思います。色はオレンジを選びました。――短冊に願いごとを書く和先生。井上:読みます。『39枚目シングル「Same numbers」大大大大大ヒットしますように!』井上:「Same numbers」は7月30日(水)に発売される乃木坂46の39枚目シングルで、とてもカッコ良くて素敵な曲です! しかも、この楽曲は(賀喜)遥香先生がセンターなんですね! だから、遥香先生を意識してオレンジ色の短冊を選ばせていただきました。私、本当に遥香さんが大好きなんです♡ “こんな人になれたらな”って思うような憧れの人でもあって、1つ目の短冊に「人に優しい 笑顔がかわいい人になれますように」って書いたんですけど、それこそ、遥香さんって周りの人に本当に優しくて、だからこそ、みんなからもすごく愛されていて、笑顔もかわいくて。そんな遥香さんがセンターをつとめる楽曲ですし、先日「真夏の全国ツアー 2025」の北海道公演をおこなったんですけど、そこで「Same numbers」を初披露させていただいたので、この夏を通して、みんなで育てていけたらうれしいなと思っています!――ここで「Same numbers」をオンエア♪井上:どうですか? めっちゃいい曲で大好きなんですよね~♪ 最近の夏曲のなかでは、また新しい乃木坂46の一面を見せられる楽曲じゃないかなと思っております。改めて、よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info