miwa「声が若いですね」高校生時代にレコーディングした楽曲をベスト盤に収録！ 当時を回想

本仮屋ユイカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「三菱地所レジデンスSparkle Life」(毎週土曜18:30~18:55)。今回の放送ゲストは、シンガーソングライターのmiwaさん。いつものスタジオを飛び出して、東京・半蔵門にあるTOKYO FM内のラウンジ「JET STREAM」にて公開収録を実施。本仮屋とmiwaさんのトークのほか、miwaさんによるアコースティックライブもおこなわれました。この記事では、miwaさんがデビュー15周年ツアーやベストアルバムなどについて語ってくれたパートを紹介します。今回の公開収録場所は、東京の美しい夜景を一望できるアーバンなラウンジ「JET STREAM」。三菱地所レジデンスの分譲マンションのオーナーの皆さんを招待し、特別な公開収録をおこないました。本仮屋:miwaさんは今年3月にデビュー15周年を迎え、(2月28日~3月22日にかけて福岡・東京・大阪・名古屋をまわる)再現ライブツアー「miwa 15th anniversary 再現ライブツアー“guitarissimo”」を開催されました。これはどういったものなのでしょうか?miwa:ファーストアルバム『guitarissimo』を再現するツアーです。ファーストアルバムのツアーは14年前にやっていて、今回は15周年ということで、もう一度演奏するツアーをやりました。本仮屋:当時とは、見える景色もずいぶん違ったのではないでしょうか?miwa:そうですね。ファーストアルバムのツアーのときはライブのセットリストを組んでいたのですが、今回はアルバムの曲順に演奏しました。当時は配信というものがなく、CDでアルバムを聴く人が多かったので、曲順で聴く人がほとんどでした。なので、次の曲が始まったときのイントロで「次はこれだったな!」と思い出す景色があったと思います。15年前、私のファンは学生だった方が多くて、学生時代を振り返るような時間になったのかなと感じました。みなさん、いつも以上に若々しかったです!本仮屋:聴いていた順番と実際にmiwaさんが演奏してくれるものが一緒だと、より自分の思い出とオーバーラップしますね。本仮屋:そして、今年3月に15周年を記念したベストアルバム『miwa』がリリースされました。エモーショナルな曲を集めた『mi』(初回生産限定盤A)、チルアウトな曲を集めた『wa』(初回生産限定盤B)を販売中です(※初回限定版には特別映像も収録。通常版はA・BのそれぞれのCDのみ収録)。『wa』の最後のほうに入っている曲(「TODAY -Self Recording」「Song for you -Self Recording」)は、miwaさんが学生時代に書かれたものなんですよね?miwa:高校生のときに自宅でレコーディングした弾き語りの音源をそのまま収録しました。なので、声が若いですね!本仮屋:miwaさんになるスタート地点を聴かせていただいている気持ちになります。みずみずしさ、ドキドキ感、高揚感がありますし、「TODAY -Self Recording-」を聴いたとき、胸がぎゅっとなりました。「朝ご飯が少し豪華だ yeah」という歌詞がありましたけども、当時の朝ご飯は覚えていますか?miwa:何をもって豪華と言っていたのか、正直わからないです(笑)。いつも朝はパンを食べていたと思うんですよね(笑)。本仮屋:そこから「今日1日をよくしていきたい」という気持ちに向かっていく流れが、今のmiwaさんの楽曲にも通じるように思いました。miwa:そうですね。「何か違う今日になればいいのにな」っていうサビがあるんですけど、今も同じ気持ちだなって思います。同じ毎日を繰り返すよりも、一歩踏み出せたり、何かチャレンジできた日になったらいいなと思っています。もちろん、当たり前の毎日が来ることに感謝する気持ちもあります。本仮屋:歌詞にもありましたね! 高校生でそんなことを書けるなんて、大変立派な学生だなと思いました。番組では他にも、miwaさんが弾き語りライブを披露する場面もありました。<番組概要>番組名:三菱地所レジデンス Sparkle Life放送日時:毎週土曜 18:30~18:55パーソナリティ:本仮屋ユイカ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/sparkle/