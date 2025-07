ロッテは8日、8月10日(日)のオリックス戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)でチェコ代表のマルティン・カラーベク選手が始球式を行うことになったと発表した。

同日は「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」を開催。「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」は、2023年に発足したスポーツを通じた国際親善・文化交流プログラム「マリーンズ-チェコ ベースボールブリッジプログラム supported by パナソニック 空質空調社」の一環として行われ、当日は外周ブースでのチェコ楽曲DJプレーやチェコ観光情報ブースの出展など、球場でチェコ共和国を体感できる一日として開催される。

▼ マルティン・カラーベクさん

「チェコ ベースボール デーに招待いただき、本当に特別な気持ちです。チェコの若い選手たちにインスピレーションを与え、私たちのような小さな国の出身でも大きな夢を持てること、野球への愛でつながることができることを示したいと思います。球場でお会いしましょう!」