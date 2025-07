GooDee、キャリア初のEPより「Deep Inside」MV公開

プロデューサー・GooDeeが、初EP『CROSSROADS』を2025年7月4日(金)にリリースした。

本作にはこれまでにシングルとして発表されてきた「Life is Journey」「Deep Inside」、そして盟友Yo‑Seaとの先行配信楽曲「Sooner or later (Yo‑Remix)」を含む全6曲が収録されている。GooDeeというアーティスト自身が表現する世界を旅するような、名刺代わりの作品となっている。

また、収録曲「Deep Inside」のMVが公開された。映像監督・Rio Tashiroによる繊細なディテールと都会的なセンスが融合。GooDeeの文学的なリリックと艶やかなボーカルが映像と呼応し、静けさとエモーションが交差する深遠な世界観が描き出されている。

<リリース情報>

GooDee

EP『CROSSROADS』

配信中

https://aotl.lnk.to/crossroads

=収録曲=

1. Crossroads

2. E.C.E.G

3. Sooner or later(Yo-Remix) feat. Yo-Sea

4. Deep Inside

5. Life is Journey

6. Wrong or right feat.3House

Instagram:https://www.instagram.com/goodee_would_be_good/

X:https://x.com/kskn_foad

TikTok:https://www.tiktok.com/@goodee_would_be_good

YouTube:https://www.youtube.com/@GooDee_Official