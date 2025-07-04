日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』(5日15:00～)で放送される、7組43人によるグループの垣根を越えた「シャッフルメドレー」の全組み合わせと楽曲が発表された。

■「シャッフルメドレーPART1」(19:00頃)

・「ズッコケ男道」永瀬廉(King ＆ Prince)×西畑大吾(なにわ男子)×正門良規(Aぇ! group)

・「TIME ZONE」重岡大毅(WEST.)×田中樹(SixTONES)×岩本照(Snow Man)×高橋恭平(なにわ男子)

・「世界に一つだけの花」桐山照史(WEST.) ×京本大我(SixTONES)×藤原丈一郎(なにわ男子)×松倉海斗(Travis Japan)

・「硝子の少年」深澤辰哉(Snow Man)×末澤誠也(Aぇ! group)

・「チャンカパーナ」中間淳太(WEST.)×宮舘涼太(Snow Man)×長尾謙杜(なにわ男子) ×川島如恵留(Travis Japan)

・「Can do! Can go!」濱田崇裕(WEST.)×ラウール(Snow Man)×大橋和也(なにわ男子)×吉澤閑也(Travis Japan)

■「シャッフルメドレーPART2」(21:00頃)

・「夢物語」向井康二(Snow Man)×道枝駿佑(なにわ男子)

・「ウィークエンダー」高地優吾(SixTONES)×渡辺翔太(Snow Man)×中村海人(Travis Japan)×佐野晶哉(Aぇ! group)

・「パラダイス銀河」松村北斗(SixTONES)×佐久間大介(Snow Man)×松田元太(Travis Japan)×草間リチャード敬太(Aぇ! group)

・「仮面舞踏会」神山智洋(WEST.)×高橋海人(King & Prince)×宮近海斗(Travis Japan)

・「Real Face」小瀧望(WEST.)×ジェシー(SixTONES)×目黒蓮(Snow Man)×小島健(Aぇ! group)

・「Love so sweet」藤井流星(WEST.)×森本慎太郎(SixTONES)×阿部亮平(Snow Man)×大西流星(なにわ男子)×七五三掛龍也(Travis Japan)