新しい学校のリーダーズSUZUKA「もっと盛り上げられるよう精進したい」国内最大規模の国際音楽賞の授賞式『MAJ2025』で受けた刺激とは

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。6月25日(水)の放送では、ロームシアター京都で5月に開催された国内内最大規模の国際音楽賞の授賞式「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」について語りました。先日の「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」おつかれさまでした。初めて開催される音楽の祭典で見事2冠! 本当におめでとうございます。レッドカーペットを歩く赤セーラーの 4 人がとってもかっこよくて、誇らしかったです。KANON:ありがとうございます。RIN:ありがとうございます。少し前の話題にはなるんですけれども、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で「最優秀国内ダンスポップアーティスト賞」と「最優秀ダンスパフォーマンス賞」を受賞させていただきました!MIZYU:素晴らしいことですね。SUZUKA:ありがとうございます。光栄です。RIN:このアワードは今年始まったアワードで、話に聞いていたよりも、想像していたよりも本当にビッグで盛大で、ありがたいことなんだと、当日改めて感じたよね。SUZUKA:エンジニアさんとか、言うたら音楽とかエンターテイメントに関わる、いろんなカテゴリーでの最優秀が決まるから。投票権も、音楽関係者やノミネートされているアーティスト本人たちということで、受賞する側もすごく平等に投票いただいて受賞することができたという。本当に光栄な気持ちになるし、これからどんどん生み出されていくアーティストや、今存在するアーティストのみなさんが、この「MUSIC AWARDS JAPAN」で受賞することが1つの目標というか。相当大きな、美しい、光栄な受賞式なので、すごい歴史が始まってしまったっていう、わくわく、ドキドキ、緊張感みたいなのを感じましたね。だから、その1回目に、こうやって参加することができたっていうのもめっちゃ嬉しいし、このアワーズをもっともっと盛り上げられるよう、精進したいなっていう風に思わせられました。これからもMUSIC AWARDS JAPAN、我々も参加できるよう頑張りますので、みなさんの注目よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info