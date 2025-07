新しい学校のリーダーズMIZYU お忍びで映画館へ 特典で“自分たちのポスター”を渡され赤面!?

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。6月24日(火)の放送では、生徒(リスナー)から届いたライブ&ドキュメンタリー映画「青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE」の感想を紹介しました。SUZUKA:本当にありがとうございます。自分の家族とか友達やったりとか、「この人観てくれてんねや」みたいな人が感想くれて。メンバー本人やとさ、なんかちょっと分かりきれない部分があるやんか。やけど、感想をもらうと、「そんな風に受け取ってくれたんや」っていうので、新しい学校のリーダーって存在の良い客観視をするきっかけになった。やっぱ、新しい学校のリーダーズとしておれることって幸せやな思ったね。MIZYU:私、劇場に足を運んだんですよ。4人で観たときとは別で。後ろのほうの席に座ったんだけど、何人か観に来てくださってる方もいるなかで、お忍びで行ったんだけど、ジュルジュルと泣いてる音とかが聞こえたりとか、ライブ映像のときに、周りに迷惑にならない程度に胸の前でちょっと踊ってたりとか、そういうのが、ちょっと視野に入って、それで泣けちゃって。KANON:それは行きたい!MIZYU:はい、それで胸がいっぱいになったんです。だから、私たちの目の前にファンがいないときでも、ファンの生活には新しい学校のリーダーズがいるんだなって思うと、温かいなって、この循環って素敵だなって改めて思いました。KANON:ほんとだね。SUZUKA:そんときは、グッズに身にまとってる人はおった?MIZYU:うん、青春部のTシャツ着てる人がいた。あと、(チケットの)QRコードを(映画館の入場時に)かざしたら、映画館の人に「入場特典です」って言われて、自分たちのポスターもらった。全員:あはははは!MIZYU:「ありがとうございます!」って。ちょっと笑っちゃいました。持って帰るの恥ずかしかった。SUZUKA:おもろいおもろい!MIZYU:観に行ってくれた方、ARIGATO!全員:ARIGATO!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info