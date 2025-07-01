オリックス・宮城大弥

　日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2025』の出場選手を決めるファン投票の最終結果を発表した。

　パ・リーグは指名打者を含めた12のポジションのうち、オリックスから最多の6名が選出。残る6ポジションは日本ハムから4名、西武から2名が選出された。

　『マイナビオールスターゲーム2025』と題して開催される今年の球宴は、7月23日（水）に京セラドーム大阪で第1戦、翌24日（木）に横浜スタジアムで第2戦が開催予定。

　このあとは3日（木）に選手間投票の結果が発表され、7日（月）には監督選抜を含むメンバーが決定。その後、7月8日（火）からからはじまる「プラスワン投票」の結果を受け、全出場メンバーが出揃う。

◆ ファン投票最終結果【パ・リーグ】

▼＜先発投手＞


宮城 大弥（オリックス）

▼＜中継ぎ投手＞


甲斐野 央（西武）

▼＜抑え投手＞


田中 正義（日本ハム）

▼＜捕手＞


若月 健矢（オリックス）

▼＜一塁手＞


頓宮 裕真（オリックス）

▼＜二塁手＞


太田 椋（オリックス）

▼＜三塁手＞


清宮 幸太郎（日本ハム）

▼＜遊撃手＞


紅林 弘太郎（オリックス）

▼＜外野手＞


万波 中正（日本ハム）


西川 龍馬（オリックス）


渡部 聖弥（西武）

▼＜指名打者＞


Ｆ.レイエス（日本ハム）