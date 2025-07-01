日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2025』の出場選手を決めるファン投票の最終結果を発表した。
パ・リーグは指名打者を含めた12のポジションのうち、オリックスから最多の6名が選出。残る6ポジションは日本ハムから4名、西武から2名が選出された。
『マイナビオールスターゲーム2025』と題して開催される今年の球宴は、7月23日（水）に京セラドーム大阪で第1戦、翌24日（木）に横浜スタジアムで第2戦が開催予定。
このあとは3日（木）に選手間投票の結果が発表され、7日（月）には監督選抜を含むメンバーが決定。その後、7月8日（火）からからはじまる「プラスワン投票」の結果を受け、全出場メンバーが出揃う。
◆ ファン投票最終結果【パ・リーグ】
▼＜先発投手＞
宮城 大弥（オリックス）
▼＜中継ぎ投手＞
甲斐野 央（西武）
▼＜抑え投手＞
田中 正義（日本ハム）
▼＜捕手＞
若月 健矢（オリックス）
▼＜一塁手＞
頓宮 裕真（オリックス）
▼＜二塁手＞
太田 椋（オリックス）
▼＜三塁手＞
清宮 幸太郎（日本ハム）
▼＜遊撃手＞
紅林 弘太郎（オリックス）
▼＜外野手＞
万波 中正（日本ハム）
西川 龍馬（オリックス）
渡部 聖弥（西武）
▼＜指名打者＞
Ｆ.レイエス（日本ハム）