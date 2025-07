ELIONE、全曲BACHLOGICプロデュースによる2年振りアルバムリリース

ELIONEが、約2年振りとなる6thアルバム『Just Live For Today』を7月2日にリリースする。

昨年より、「わるもの feat. 唾奇」「LIFE SIZE feat. G-k.i.d」「愛をケチるなよ」「First Take feat.JP THE WAVY」と、立て続けにシングルリリースをし勢いに乗るELIONEの本作は、関係者からClassicと呼ばれていた前作と同様、全15曲、日本を代表するプロデューサーBACHLOGICと作り上げている。

また、客演には、既発曲で参加していた唾奇、G-k.i,d、JP THE WAVYを始め、Mummy-DやCHICO CARLITO、Masato Hayashi、vividbooyら、豪華アーティストが参加している。

<リリース情報>

ELIONE

『Just Live For Today』

2025年7月2日(水)リリース

https://linkco.re/vqQpA8HB

=収録曲=

1. Guess Whos Back feat.BACHLOGIC

2. Rocket

3. First Take feat.JP THE WAVY

4. Maison

5. 国産 feat.CHICO CARLITO,Mummy-D

6. LIFE SIZE feat.G-k.i.d

7. 景気

8. No No

9. 愛をケチるなよ

10. Band-Aid

11. I Will

12. NARDI

13. We Dont Care feat.Masato Hayashi,vividboooy

14. わるもの feat.唾奇

15. By My Side

All Tracks Produced by BACHLOGIC

Photo by Shunichi Oda

Artwork by Hiroki Hisajima