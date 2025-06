新しい学校のリーダーズMIZYU「いっぱい泣かせてしまうエモーショナルな時間でした」ライブ＆ドキュメンタリー映画撮影を回想

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。6月24日(火)の放送では、生徒(リスナー)から届いたライブ&ドキュメンタリー映画「青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE」の感想を紹介しました。SUZUKA:今月、ライブ&ドキュメンタリー映画「青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE」が全国の劇場にて公開となりました!KANON:ありがとうございます。SUZUKA:いや、映画できちゃったね。MIZYU:劇場に足を運んで観てくださったみなさん、本当にありがとうございます。私たちもね、公開初日に劇場を貸し切って、4人きりで映画を観たのですが、まず「映画館貸し切れるようになったん?」って。KANON:4人並んで、とかじゃなくて、各々好きなところに座って。でも喋りながらも観られちゃうし。「始まったよ〜!」とかね。SUZUKA:でも、喋ったのは最初のほうだけ!KANON:みんな真剣になってた。どんどん。SUZUKA:真剣に観ると持ってかれるから「ちょっとラフに観ようぜ!」みたいな感じで言って。最初、ライブ始まったとき「イェ〜イ!」とか「かっけえ〜!」とか言って観てたのに、途中からみんなシリアスに観ちゃう。KANON:やっぱ入り込んじゃう、そういうものでした。MIZYU:いろいろ思い出しましたね。ちょっと懐かしいなとも思ったり。すでに“あのとき”の自分たちだなっていうのはあります。KANON:ということで、今回の授業はこちらをお届けしましょう。「感想 ARIGATO」!映画を観てくれた生徒さんからの感想メッセージを紹介していきたいと思います。「青春イノシシ」観てきました。ライブシーンはただただカッコよく、4人でわちゃわちゃしてるシーンは楽しく、そして(ファンの)みんなのリーダーズ先生への想いに涙。感情がたくさん揺さぶられました。(18歳)KANON:ありがとうございます。RIN:本当にいろんなシーンがある映画だよね。「静と動」がたくさん入り乱れちゃう、本当に。MIZYU:そうだね。ライブ映像を劇場で観るってさ、迫力がすごくて、映像なんだけど体験型みたいだなって思いました。RIN:アトラクションみたいだった。SUZUKA:うん。ほんまに現場にいる人じゃ見られない部分っていうのが、映像だと見られるから。ライブ映像は、ライブの現場より下がっちゃうとかじゃなく、別軸で超えてくる、みたいな。映画館でライブ観るって、めちゃめちゃええなと思った。映画「青春イノシシ」最高でした。リーダーズ先生がいれば、新宿のゴールデン街だろうが、マンションの一室だろうが、茶室だろうがステージになるんだなと思いました。ライブシーンは劇場で声を出していいか分からず、ずっと心のなかで声援を送っていました!(19歳)RIN:もしかしたら、このメッセージ送ってくれた後に応援上映が発表されたのかもしれないね。SUZUKA:嬉しいね。いろんな場所が全部ステージに見える、って。KANON:でもね、今回の映画ではそのライブ映像だけじゃなくて、ここに書いてあるように、新宿のゴールデン街のマンションの一室、茶室で、その場でパフォーマンスをしたんだよね。SUZUKA:しました。わしらの即興魂が揺さぶられましたね。MIZYU:作りましたね。「このパートまでにここについてれば、このサビはここでできるよね」とか、いっぱいこだわって1本取りで撮った映像たちが流れました。SUZUKA:そうそう。しかも「THE FIRST TAKE」で初めてお会いした清水(恵介)監督が今回映画監督してくれたんですけど、1本撮りっていうのをより大事にしてる監督さんやから、その清水監督の良さも出てるよね。MIZYU:お互いの良さ、熱量の途切れない感じが伝わったのかなと思います。「青春イノシシ」を観て、私を含めてリーダーズ先生の存在が生きがいであることを再認識することができました。そして突然ファンの前に現れるリーダーズ先生、もしも私だったらあんな笑顔になれるか分かりません! 絶対に顔がひきつっちゃう自信があります!(16歳)MIZYU:確かにね、突然。「え?」みたいなね。KANON:本当に突然だもんね、私たち。MIZYU:そうだね。私たちがいっぱい泣かせてしまうエモーショナルな時間でした。SUZUKA:すごく印象的だったね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info