侍ジャパンU-12日本代表18名が決定！台湾・台南で7月25日～ 8月3日に「U-1…

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今年7月に台湾・台南で開催される「ラグザス presents 第8回 WBSC U-12野球ワールドカップ2025」に出場する、侍ジャパンU-12日本代表選手18名が、30日に発表された。代表チームは7月20日〜7月22日に事前合宿を実施する予定。
出場選手の一覧は下記の通り。
侍ジャパンU-12日本代表
●監督
大久保 秀昭（ENEOS野球部チームディレクター (近鉄バファローズOB)）
●コーチ
林 卓史（慶応義塾大学 体育研究所教授 多摩川ボーイズ 投手コーチ）
高橋 佑輔（新潟リトルリーグ 監督）
伊藤 敏夫（調布リトルリーグ 監督）
●U12日本代表選手
橋本 翔太朗（高崎ボーイズ）投手、三塁手、遊撃手
河津 勇誇（糸島ボーイズ）捕手
茨木 雄之介（松戸中央ボーイズ）遊撃手、投手
大原 颯二郎（糸島ボーイズ）投手、三塁手、中堅手
福山 恒成（多摩リトルリーグ稲城）遊撃手、二塁手、投手
寺田 大智（千葉リトルリーグ船橋）遊撃手、二塁手、三塁手
小俣 大空 （千葉リトルリーグ 千葉市）二塁手、三塁手、遊撃手
小川 大良（湘南リトルリーグ平塚）外野手、投手
佐橋 陸公（湘南ボーイズ）投手、三塁手
丸山 峻輝（新潟リトルリーグ）投手、遊撃手、中堅手
幸 大貴（奈良リトルシニア）遊撃手、二塁手、三塁手、投手
清水 亮多（横浜リトルリーグ青葉緑東）投手、外野手、内野手
皆木 俊慧（埼玉イーストリトルリーグ浦和）投手、中堅手、一塁手
大川 幸太朗（調布リトルリーグ）投手、内野、外野、捕手
外山 泰基（福岡ベースボールポニー）内野手、外野手
阿部 旭冴（埼玉イーストリトルリーグ 川口）捕手、投手、一塁手、三塁手
下平 丞汰（武蔵嵐山ボーイズ）遊撃手、二塁手、投手
吉塚 真之介（狭山西武ボーイズ）二塁手、遊撃手、外野手
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