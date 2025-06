村上春樹「ディランが歌うと、歌詞のすべてがまるで何かの比喩のように聞こえます」ボブ・ディランの音楽世界に触れる

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。6月29日(日)の放送は「村上RADIO~ボブ・ディラン・ソングブック~」をオンエア。今回は、好評の「ソングブック」シリーズにいよいよボブ・ディランが登場。さまざまなアーティストが趣向を凝らしてカバーしたボブ・ディランの名曲の数々を、村上DJの選曲でたっぷりとお届けしました。この記事では中盤4曲について語ったパートを紹介します。アルバム『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』からもう2曲聴いてください。ジョーン・オズボーンとジャクソン・ブラウンがデュオで歌う「マイ・バック・ページズ」、そしてジョニー・キャッシュが歌う「It Ain't Me, Babe」。ジョニー・キャッシュ、映画「名もなき者」にも出ていましたが、人気絶頂のばりばりのカントリー歌手であるにもかかわらず、ボブ・ディランの音楽に惚れ込んで、彼の歌を熱心に歌って世に広めました。僕は彼がサン・クエンティン刑務所における慰問ライブで歌った、ディランの「ウォンテッド・マン」がとても好きでした。この「It Ain't Me, Babe」もしっかりドスがきいていて素晴らしいですが。「あんたは自分が倒れたら助け起こしてくれるような、強い男を求めている。あんたのためにいつも花を摘んで、呼ばれたらまっすぐ飛んでくるような男を。でもな、おれはそんな人間にはなれっこないんだよ、違うんだよ、ベイビー」。これは言うなれば究極のアンチ・ラブソングですね。4枚目のアルバムは『Bringing It All Back Home』。このアルバムの半分はアコースティック楽器、後の半分はエレクトリック楽器で演奏されているという、まさにディランの過渡期の音楽世界になっています。僕はこの曲、昔から好きなんです。「マギーズ・ファーム」、ソロモン・バークが歌います。「おれはもう金輪際(こんりんざい)マギーの農場では働かないぞ」という決意を述べた貧しい労働者の歌です。これは古くからあるブルーズ曲を焼き直したというか、換骨奪胎(かんこつだったい)したものらしいですが、でもディランが歌うと、歌詞のすべてがまるで何かの比喩のように聞こえます。ソロモン・バークは黒人のソウル歌手ですが、彼の声はこの曲によく合っています。かっこいいです。次はちょっと毛色の変わったところで、ノルウェイの歌手がノルウェイ語で「ミスター・タンブリン・マン」を歌います。ノルウェイ語のタイトルは「Hei, Spellemann」、意味はわかりませんけど。このCD、30年くらい前にオスロのレコード店で見つけて買ってきたのですが、ライナーノーツも全部ノルウェイ語で書いてあるので、細かい内容はわかりません。でも内容はなかなかユニークに充実しています。アルバムのタイトルはたぶん「ノルウェイ語のディラン」、歌っているのはオーゲ・アレクサンダーセン、バンドの名前はタラフ・ドゥ・ハイドゥークス。おそらくそう発音するんだと思います。タラフ・ドゥ・ハイドゥークスはルーマニア出身のロマ音楽を専門とするグループらしいですが、とにかく全編ディランの曲のカバーで、使われている楽器も、写真で見たところほぼすべて民族楽器です。なかなか素敵でしたね。<番組概要>番組名:村上RADIO~ボブ・ディラン・ソングブック~放送日時:6月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/