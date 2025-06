新しい学校のリーダーズMIZYU「合成ではありません！ 本当に風船のなかに入りました」新アートワーク撮影は“風船太郎”直伝!?

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。6月23日(月)の放送では、7月リリースのベストアルバム『新しい学校のすゝめ』のアートワーク制作などについてメンバーがトークしました。SUZUKA:しかもアートワークも、ジャケットやったりとか、私たちこのために撮影いろいろしたんでね。RINちゃん似合ってたよ。風船のなかに収まってて、首だけぴょんって出て。

RIN:ありがとう。そうなんです。顔を風船のなかに入れるという初めての経験をしまして。SUZUKA:あ、まあ、そうやな。確かにRINちゃんはね。RIN:そっちか。もうどっちがどっちだか、わからなくなってます。MIZYU:どっちがどっちで、どっちがどんなことなんですか、っていう。RIN:とりあえず風船AG、新しく爆誕いたしました。MIZYU:ジャケ写をぜひ見てほしいんですけど、あれは4人で入ってるのはね、いろいろミックスされてるんですけど、一人ひとり入ってるのは本当に現実に起きたことなので、合成とかではありません。本当に風船のなかに入り。SUZUKA:はい。しかもその入り方、誰に教えてもらったんですか?MIZYU:風船太郎さんです。SUZUKA:本家です。MIZYU:風船太郎さん。私たちはスタッフさんの手を借りて3、4人がかりで風船に入ったんですけど、風船太郎さんは自ら膨らませて、自らスポッと入って、顔がポンと出てきて、自ら割って、出産かのように出てくるっていうパフォーマンスまでしてくださって。いや~、歴史を感じました。SUZUKA:新しい経験をした撮影で撮り下ろしたアートワークも、ぜひみなさん楽しんでくれたらなと思います。