村上春樹 ボブ・ディランの映画を観たあとに「『そうだ。ディラン、そろそろでやらなくては』と思い…」自身のラジオ番組『村上RADIO』ソングブック・シリーズでボブ・ディランを特集

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。6月29日(日)の放送は「村上RADIO~ボブ・ディラン・ソングブック~」をオンエア。今回は、好評の「ソングブック」シリーズにいよいよボブ・ディランが登場。さまざまなアーティストが趣向を凝らしてカバーしたボブ・ディランの名曲の数々を、村上DJの選曲でたっぷりとお届けしました。この記事では前半2曲について語ったパートを紹介します。こんばんは、村上春樹です。今日は「ボブ・ディラン・ソングブック」をお送りします。これまでいろいろとソングブック・シリーズをやってきて、どうしてボブ・ディランをやらないんだというメールをいくつかいただきました。はい、そうですね。ソングブックのラインナップからディランを外すわけにはいきません。このあいだ、「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」というとても面白いディランの伝記的映画(バイオピック)を観てきまして、「うん、そうだ。ディラン、そろそろやらなくてはな」と思いを新たにしました。なんといっても、ビートルズと並んで二十世紀を代表する大物シンガーにして詩人、作曲家ですものね。ビートルズの場合もそうですが、ディランも活動期間の長い人ですから、歌ってきた曲もずいぶんたくさんあって、いったい何をどのような基準で選べばいいのか、考え出すと頭が混乱してきます。だから今回は思い切って初期の作品に限定して、その中から選ぶことにしました。アルバムでいえば『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』『The Times They Are A-Changin'』『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』『Bringing It All Back Home』の4枚、その中から10曲あまりをピックアップしたのですが、それだけ範囲を絞っても選曲はむずかしい作業でした。とにかく素敵な曲が多いんですよね。いつものようにオール・カバーでお送りします。今日は「ボブ・ディラン・ソングブック」をお送りします。今回選んだ4枚のアルバムは、1963年~1965年の間に、コロムビア・レコードからリリースされています。ディランがアコースティック・ギター1本のいわゆる「フォークソング歌手」としてデビューし、その後、電気楽器とドラムズを導入し、それが多くの人に「裏切り」と見なされて、騒動を巻き起こした時期までの録音ですね。別に電化されたあとのディランを評価しないというんじゃなくて、ただ区切りがよかったというだけなのですが。しかし、あらためて聴いてみると、この4枚の初期のアルバムに収められた音楽には、長いディランのキャリアの中でも、他の時期とは肌合いを異(こと)にする特別な空気が流れているような気がします。まるで開けた窓から吹き込んでくる新鮮な風のような匂いがあります。まず、1963年にリリースされたアルバム『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』から2曲を聴いてください。ピーター・ポール&マリーが歌う「風に吹かれて(Blowin' In The Wind)」。今日おかけするのは1967年の日本公演のライブです。このライブ録音、演奏も音も素晴らしいです。それからスーザン・テデスキ姉さんが「くよくよするな(Don't Think Twice, It's All Right)」を歌います。これ、僕が知っているこの歌のカバーの中では断トツに素晴らしいと思います。僕が初めて聴いたディランの歌はこの「風に吹かれて」でした。中学生のときですが、この歌は僕の記憶に鮮やかに焼き付いています。その当時のくっきりとした風景付きで。よほど印象深かったんでしょうね。その頃はわからなかったけど、英語の“Blowin' In The Wind”は、ただ「風に吹かれる」というのではなく、ニュアンスとしては「吹き飛ばされるくらい激しく風に煽(あお)られている」ということですね。歌詞の翻訳としては「マイ・フレンド、その答えは今にも風に吹き飛ばされそうだ」くらいになるのかな。<番組概要>番組名:村上RADIO~ボブ・ディラン・ソングブック~放送日時:6月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/