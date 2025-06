日向坂46渡辺莉奈「よりパワーアップできるように四期生も頑張らないと！」日向坂46への熱い思いを語る

日向坂46の河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!」(毎週金曜 11:30~11:55)。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに(?)脱線してしまう番組です。6月20日(金)の放送は河田陽菜と、ゲストに四期生の渡辺莉奈さんを迎えてお届け! ここでは、7月29日(火)~31日(木)に開催される「日向坂46 四期生ライブ Presented by 新・日向坂ミュージックパレード」について話しました。河田:「日向坂46 四期生ライブ Presented by 新・日向坂ミュージックパレード」が、7月29日から31日までの3日間、神奈川・ぴあアリーナMMでおこなわれます! 日本テレビさんで放送している「新・日向坂ミュージックパレード」という番組がありまして、そこで(四期生の)みんなが歌ったり、コントもやっていて……。渡辺:そうですね。それこそ、前回は「日向坂ミュージックパレード」(当時の番組名)でやっていることをライブでおこなったんですけど、今回はどちらかというと「日向坂46 四期生ライブ」がメインになっています。河田:なるほど。じゃあ日向坂46の楽曲を披露したりする?渡辺:その予定です!河田:四期生ライブの魅力っていっぱいあるよね!渡辺:私たちは、ありがたいことに期別のイベントだったり、お仕事をたくさんやらせていただいているので、そこで培った“一体感”だったり、パワーアップした姿をお見せできるんじゃないかなと思っています。河田:素晴らしい! 私は(四期生を)見ていて、パワフルな日向坂46を体現しているなと思って。渡辺:え!? うれしいです。河田「新参者」(新参者 Live at THEATER MILANO-Za)のときに“一体感”を(テーマに)掲げていて、まさにそれがライブを重ねることに強くなっているなって感じる。渡辺:ありがとうございます。もっと力をつけて日向坂46がよりパワーアップできるように“四期生も頑張らないと!”って思ってます。河田:いやいや、もうすでに頑張っているよ!<番組概要>番組名:ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!パーソナリティ:日向坂46(河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花)放送日時:毎週金曜 11:30~11:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X:@hot_hitoiki46