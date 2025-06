新しい学校のリーダーズSUZUKA「我々の猪突猛進な精神性を表した曲」新アルバム『新しい学校のすゝめ』を語る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。6月23日(月)の放送では、7月リリースのベストアルバム『新しい学校のすゝめ』についてメンバーがトークしました。――番組前半ではDisc1について語りました。SUZUKA:そして、Disc2。Disc2には、完全新曲となる「Go Wild」が収録されております。この「Go Wild」はね、言うたら今年公開された映画「青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE」からインスピレーションを受けて、これから未来に突き進む我々の猪突猛進な精神性を表した新曲なんでございますけども、どうですかみなさん?MIZYU:猪を英語で言うと“Wild boar”。全員:Wild boar.MIZYU:それを聞いたときに、めっちゃかっこいいなと。SUZUKA:かっこいい。MIZYU:確かにあやつはワイルドですよ。猪突猛進を英語で言ってるなんか感じもするのね。私たちもずっと猪突猛進してきたわけで、10周年のこのタイミングで出す曲としてすごいマッチしております。SUZUKA:せやな。やっぱ、「あのころ」「このごろ」のバランスが素晴らしいね。KANON:そうだね。SUZUKA:リニューアルされてる昔の曲と、もう完全なる新曲っていう。で、今までを振り返るアルバムだけど、これからの新しい学校のリーダーズが楽しみになったりとか、未来はどうなっていくんだ!? って思ってくれたら嬉しいなと思いますね。KANON:うん、そうだね。SUZUKA:ではここで、7月16日にリリースとなるベストアルバム「新しい学校のすゝめ」より新曲をお届けしましょう。――ここで番組では「Go Wild」を初オンエアしました。SUZUKA:新しい学校のリーダーズで「Go Wild」を聴いていただきました。みなさんどうでしたか?MIZYU:初解禁。SUZUKA:みんなちゃんと「ボオゥ!」って言ってね!?KANON:言ってね。SUZUKA:青春部員のみんなちゃんと「ボオゥ!」って。KANON:客席が「ボオゥ!」ってなってほしいよね。SUZUKA:この曲はね、私たちが猪突猛進してる姿を見ていただきたいところではありますけども、ライブではみんなで一体となって猪突猛進の精神を盛り上げていけたらなと思うんで、ちゃんと曲を聴いて、ライブでは「ここで掛け声したらええかな?」とか、いっぱい歌詞覚えてくださいね。RIN:お願いします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info