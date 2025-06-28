EGO-WRAPPIN'が、7月2日にリリースされるアナログ2作品のティザーとショートムービーを公開した。

新たな境地へのカウンターを感じさせる待望の新曲「Treasures High」「AQUA ROBE」のダブルサイダー12inch。そして、大定番曲「サニーサイドメロディー」を、とろけるようなロックステディにセルフリメイクした「Sunny Side Steady」の7inch、2タイトルのティザーとショートムービーとなっている。

また、夏の恒例ワンマンライブ「Dance, Dance, Dance」が今年も開催決定。日比谷公園野外大音楽堂が長い歴史に幕を下ろす2025年。公演前に、数々の伝説を生んだステージへの感謝も込めたサマーアンセムを持って日比谷野音ラストスウィングを奏でる。

＜リリース情報＞

EGO-WRAPPIN'

2025年7月2日（水）発売/同日配信

■LP

SUN SIDE 「Treasures High」

MOON SIDE 「AQUA ROBE」

12inch（45rpm） TFJC-38137 2,750円(税込)

■EP

SIDE A 「Sunny Side Steady」

SIDE B 「Sunny Side Dub -Prince Fatty Dubwise-」

7inch（33rpm) TFKC-38138 2,200円(税込)

＜ライブ情報＞

EGO-WRAPPIN' ”Dance, Dance, Dance”

2025年7月12日（土）日比谷公園大音楽堂

OPEN 17:00／START 18:00

2025年8月2日（土）大阪城音楽堂

OPEN 16:30／START 17:30

チケット料金：7500円（税込／指定・立見）

EGO-WRAPPIN Official Site https://www.egowrappin.com/