ブンデスリーガは27日、2025-26シーズンの対戦カードとスケジュールを発表した。

すでに26日の段階で、シーズン開幕戦がバイエルンとライプツィヒのビッグマッチに決定していたが、今回の発表ではその他の対戦カードや、第2節以降のスケジュールも明らかとなった。新シーズンのブンデスリーガは、現地時間22日に開幕し、最終節は2026年5月16日に全試合同時キックオフで行われる予定だ。

なお、開幕戦以外の試合日時の詳細については、7月7日から11日の期間中に正式決定される見込み。第1節の他の試合は、8月23日もしくは24日に開催されることが決まっている。



伊藤洋輝が所属する王者・バイエルンは、ライプツィヒとの開幕戦となった他、昨シーズン2位のレヴァークーゼンは、ホームでホッフェンハイムと対戦。堂安律が所属するフライブルクは、アウクスブルクとの一戦を迎える。佐野海舟を擁するマインツは今季1部昇格を果たしたケルンと激突。さらに板倉滉と福田師王がプレーするボルシアMGは、昇格組のハンブルガーSVとの対戦となった。

2025-26シーズンのブンデスリーガ開幕節の対戦カードは以下の通り。※日付は現地時間

▼8月22日(金)

<20:30>

バイエルン vs ライプツィヒ

▼8月23日(土)または24日(日)

<時間未定>

レヴァークーゼン vs ホッフェンハイム

フランクフルト vs ブレーメン

フライブルク vs アウクスブルク

マインツ vs ケルン

ボルシアMG vs ハンブルガーSV

ウニオン・ベルリン vs シュトゥットガルト

ザンクト・パウリ vs ドルトムント

ハイデンハイム vs ヴォルフスブルク