新しい学校のリーダーズSUZUKA「あのあどけない声はどこいったんや！」メンバーがベストアルバム制作で感じたこと

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。6月23日(月)の放送では、7月リリースのベストアルバム『新しい学校のすゝめ』について語り合いました。SUZUKA:最近の新しい学校のリーダーズですが、7月16日に結成10周年を記念してベストアルバム『新しい学校のすゝめ』がリリースされることになりました。MIZYU:初めてのベストアルバムです。SUZUKA:初めてでございます。どうですか?KANON:私たちを深く知るきっかけになるんじゃないかなと思いますし、私たちのことが好きなみなさんも「こんなリーダーズがいたんだな~」とか、成長が見られるんじゃないかなと思います。MIZYU:このベストアルバムですが、全24曲を収録しております。ということで、このベストアルバムに入る24曲がどのようにして、どうやって、決まったのか、トーーーーク!KANON:トーーーーク!MIZYU:この24曲が決まるまでにいろいろありましたね。SUZUKA:ありましたね。アートワーク含めね。RINちゃん、お願いします。RIN:このベストアルバムを作るにあたって、まず青春部(ファン)のみんなに「どんな曲が好きですか?」というふうに募集をしたんですね。で、アンケート調査を取りまして、「ファンのみんなはその曲が好きなのか~」という気持ちと、そして「私たちはこの曲が入れたいかな」という気持ちをMix Mixさせたみんなで作ったベストアルバムとなっております。SUZUKA:「あのころ」「このごろ」に分かれてるからね。MIZYU:そう、Disc1が「あのころ」です。Disc2が「このごろ」。Disc1の12曲までで、結成から世界デビュー前までの曲が詰まっておりまして。Disc2の「このごろ」からは世界デビュー曲から、現在に渡り、新曲まで入っちゃっている! そんな感じになっちゃっております。私たちの歴史を辿れるんじゃないかなと思います。SUZUKA:いや、こんなにいろんなジャンルにチャレンジしてたんやなって思うよね。MIZYU:そうだね。声も、SUZUKAが特にさ、歌声が、声変わりっていうの? 変わってるから、ライブとも違うし、1曲目から4人とも声が違ったりとか、歴史を感じますよ。SUZUKA:やばいよね。しかもDisc1の方には、投票数もけっこう多かった「宮尾」っていう曲が「10th anniversary ver.」としてリニューアルして入ってるんですけども、もともとのオリジナル曲をみんなで聴いたときに、「いや、声若っ!」みたいな。なんで、いつの間にかおっさんみたいな声なってもうたんや! このあどけない声はどこいったんや! っていう風に思いましたけど。MIZYU:ね。でも、同じ人なのかって思っちゃうぐらい声って違うけど、でも、その「宮尾」っていう曲は音源化したことがなくて。最近はやってなかったけど、ライブでもよくやっていて、ライブに来てくださるファンの方からしたら、「好き!」みたいな。「音源でも聴きたい!」みたいな。YouTubeに上がってる昔のライブ映像がすごく見られていたりとかする歴史のある曲なんですけど、録り直しました!KANON:録り直しました!MIZYU:音も変わりました!KANON:変わりました!MIZYU:どのように?KANON:でもでもでも、昔の声もちょこっと入ってたりとかして、それがまた良いんですよね。全員:あえてのね!MIZYU:"あのころ"と"このごろ"が交差すると言いますか。でも、この「宮尾」っていう曲を知らない人も、もちろんたくさんいると思うんですね。なので、新曲として聴いていただいても、新しい学校のリーダーズを感じられるかなと思います。