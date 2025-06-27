対象パソコン購入で最大10万円分還元！ 「スーパーサマー還元祭」7月22日まで開催

ユニットコムは6月27日、象の新品パソコン・ゲーミングPCの購入に応じて、最大10万円分相当の還元を付与する会員限定施策「スーパーサマー還元祭」を開始した。実施期間は7月22日まで。
期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCを購入することで、指定機種のスペックに応じて最大10万円分相当の還元を付与するキャンペーン施策。最大10,000円分相当の還元額は、同社指定の商品、アップグレード内容での条件となる。店舗とWeb通販で還元内容が異なり、店舗では直営店舗で利用できる「商品券」での還元、パソコン工房のWeb通販サイトでは「パソコン工房ポイント」が還元される。
- 「NVIDIA RTX 6000 Ada」を搭載した新品デスクトップPC：100,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell」を搭載した新品デスクトップPC：100,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5090（GeForce RTX 5080・AMD Radeon RX 9070 XT）」を搭載した新品デスクトップPC：40,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX 2000 Ada」を搭載した新品デスクトップPC：20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 4070 SUPER・NVIDIA RTX A400）」を搭載した新品デスクトップPC：20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060（GeForce RTX 4060）」を搭載した新品デスクトップPC：10,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5・インテル Core i5・AMD Ryzen 5」を搭載した新品デスクトップPC： 2,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i3・AMD Ryzen 3」を搭載した新品デスクトップPC： 2,000円分相当還元
「GeForce RTX 5090」を搭載した新品ノートPC：15,000円分相当還元
「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した新品ノートPC：7,000円分相当還元
「GeForce RTX 4050」を搭載した新品ノートPC： 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i5・インテル Core Ultra 5」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元