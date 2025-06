大江慎也と暴動クラブ、福岡でツーマンライブ開催決定

大江慎也と暴動クラブのツーマンライブが10月10日、福岡The Voodoo Loungeにて開催されることが決定した。

暴動クラブが深くリスペクトしている大江慎也との初顔合わせで、かねてから行きたかった福岡で初ライブとなる。

本イベントは、福岡のDJクリゼンこと栗田善太郎の番組で、六本松蔦屋書店の南原館長が出演した際、「大江慎也と暴動クラブのライブを実現させよう!」と放送され、それを暴動クラブのスタッフが聞いていて、実現へとつながったとのこと。

<ライブ情報>

ALL WE NEED IS GOOD DREAMS

2025年10月10日(金)福岡The Voodoo Lounge

open18:30/start19:30

前売りチケット 5500円(消費税込み)

全自由(椅子・立見)・整理番号有・要ドリンク代

問合せ BEA TEL 092-712-4221

https://www.bea-net.com

【オフィシャル先行】

6月27日(金)12:00〜7月6日(日)23:59 ローソンチケット(抽選)

https://l-tike.com/st1/all-we-need-is-good-dreams

一般PG発売:7/19(土)

発売PG:チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス