「自己最多を更新する！」大谷翔平、リーグトップ独走の第28号ホームラン…

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は26日(日本時間27日)、敵地コロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者(DH)」でスタメン出場。7回にリードを広げる第28号ソロ本塁打を放った。米メディア『クラッチ・ポインツ』のザカリー・ハウエル記者が言及した。

ドジャースはこの日、先発のクレイトン・カーショウ投手が6回(69球)を投じ、被安打2、奪三振5、与四死球1、失点1の好投を見せた。また、3回にはムーキー・ベッツ内野手、6回にはフレディ・フリーマン内野手が適時打を放ち、上位打線が機能した。







大谷はこの日、第1打席は二塁ゴロ、第2打席は四球、第3打席は一塁ゴロを記録。そして迎えた7回の第4打席、タイラー・キンリー投手の7球目を捉え、右中間スタンドのドジャースブルペンにいたカービー・イェーツ投手のもとに飛び込む第28号ソロ本塁打を放った。



ナ・リーグの本塁打ランキングトップを独走する大谷について、ハウエル氏は「ロッキーズとの3試合で、大谷は2本の本塁打を放ち、今季の本塁打数を伸ばした。このペースを維持し、健康を保てば、自己最多本塁打を更新する可能性がある」と言及した。









Shohei Ohtani blasts his 28th home run of the season! 💪

