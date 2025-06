60年にわたりミュージアムで保管されていた「伝説のシルバーアロー」メルセデス・ベンツW196R【後編】

この記事は「落札価格、81億円。かつてファンジオとモスがドライブした「伝説のシルバーアロー」メルセデス・ベンツW196R【前編】」の続きです。

【画像】81億円という驚くべき価格で落札された、「伝説のシルバーアロー」メルセデス・ベンツW196Rの現在の姿(写真7点)

精緻な工作

オープンホイールのエンジンは整備中だったので、この時代の驚異的レーシングカーの動力を間近に見ることができた。自然吸気式の2.5リッター直列8気筒で、4気筒のブロック2個で構成され、中央のギアトレーンで2本のオーバーヘッドカムシャフトを駆動する。バルブの開閉をそれぞれ別のカムローブが担うデスモドロミック・バルブ、強制開閉弁だ。

「完璧な点火タイミングのためです。金属スプリングでは9000rpmには反応しきれません。クランクシャフトとカムシャフトにはローラーベアリングを備えています」とエンジニアのディーター・クリクマーが教えてくれた。排気量2.5リッターの自然吸気エンジンは、8400rpmで290bhpの最高出力を発揮する。1955年のエンジンなのだから驚異的だ。

ブリラは00009/54のアイデンティティーの証しについても説明した。「すべてのボディパネルにシャシーナンバーが刻印されています。ナンバーが異なるのはリアのAアーム1個だけで、燃料タンクも異なる製造番号ですが、これは最初の組立のあとで交換されたパーツだからです。エンジンナンバーも、モンツァのあとで換装したものと一致します。スペクトラムアナライザーを使用して、シャシーの年代も確認しました。といっても、ボディは取り外していません。ひびが入る危険が高すぎるからです」

突然の撤退

戦後、メルセデス・ベンツのレーシングスターはまばゆい光を放ったが、その輝きが短いものだったことも忘れるわけにはいかない。1953年には競技部門で200人が働き、社内の300人を超えるエキスパートが手を貸していた。F1世界選手権を2度制覇し、1955年には世界スポーツカー選手権でも栄冠をつかむ。だが、1955年のル・マンで悲劇によってメルセデス・ベンツはレースから撤退した。300SLRをドライブしていたピエール・ルヴェーと83人の観客が死亡した責任を取る形でメルセデス・ベンツはレースからの撤退を決めた。00009/54は1955年11月24日に使用中止となり、以前のメルセデスのミュージアムに収蔵された。

そして1965年にオーバーホールを受け、5月30日にインディアナポリス・モータースピードウェイ基金に寄贈された。以来ずっとミュージアムに留まり、60年にわたって主要イベントで展示されてきた。とくに2024年のペブルビーチ・コンクール・デレガンスでは、メルセデス・ベンツの展示の一角を担い、オークション出品のニュースが伝えられた。

2025年2月1日に、00009/54がオークションに登場すれば、再び歴史が作られる。メルセデス・ベンツ・ヘリテージとRMサザビーズが手を組むのは2回目だ。オークションは、シュトゥットガルトのメルセデス・ベンツ・ミュージアムにおいて非公開で行われる。

「ミュージアムは、このオークションにぴったりの会場です。2022年にここでウーレンハウト・クーペのオークションを開催したときは、史上最高値で落札されましたから、期待は高まります」とブライトシュヴァルトは話す。今回のオークションについてRMサザビーズは、「史上稀に見る希少で特別なメルセデス・ベンツのレーシングカーが市場に現れた、一生に一度のチャンス」としている。RMが提示した推定落札額は「5000万ユーロ超」だ。

収益はすべてインディアナポリス・モータースピードウェイ・ミュージアムに渡り、展示品の維持や改修、追加に使われる予定だ(訳註:IMSでは資金捻出のためにW196R の他にも展示車の売却を予定している)。ミュージアムの会長、ジョー・ヘイルは次のように説明する。「メルセデスW196Rは当館のコレクションでした。ずっと以前に寄贈された品なので、手放す自由もあります。何年も前に理事会で議決されていました。その手続きを終えようとしているのです」

オークションに先立って、00009/54は、真剣に関心を寄せている人々を対象に、メルセデス・ベンツ・ミュージアムで内々に公開されている。オークションのあと、クラシックセンターに戻ってきて、レストアを受けることになるかもしれない。「時間と資金は必要ですが、不可能ではありません。グッドウッドを走る姿をぜひ見てみたいものです」とティム・ブリラは話す。

この先に何が待ち受けるとしても、驚くべきヒストリーに新たな1ページが加わるのは間違いない。

編集翻訳:伊東和彦 (Mobi-curators Labo.) 原文翻訳:木下 恵

Transcreation:Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.) Translation:Megumi KINOSHITA

Words:Glen Waddington Photography:Mercedes-Benz Heritage

THANKS TO Andrew Noakes, author of Silver Arrows: The Story of Mercedes in Motor Sport, published by Crowood Press.